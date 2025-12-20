Para el infarto: Estudiantes le ganó sobre el final a Platense y es el ganador del Trofeo de Campeones
El Pincha, que se consagró la semana pasada en el Torneo Clausura, dio vuelta el encuentro con dos tantos en diez minutos y sumó su segundo título en el año.
Estudiantes sabe de mística y, tal como ocurrió la semana pasada ante Racing, se calzó otra vez la corona: con dos goles en diez minutos de Lucas Alario, el Pincha le dio vuelta el partido a un bravo Platense y se consagró ganador del Trofeo de Campeones. El título lo conquistó una semana después de haberle ganado a Racing en la final del Torneo Clausura, en medio de la guerra entre Juan Sebastián Verón -vio el encuentro desde la tribuna- y la AFA, y se erigió como uno de los mejores elencos argentinos del 2025.
La crónica de Platense-Estudiantes
Los dos equipos, con ciertas similitudes desde lo futbolístico, exhibieron sus armas en los primeros 15 minutos: Platense probó con envíos aéreos y algún remate lejano, pero el que tuvo la chance más clara fue Estudiantes. La ocasión la pergeñó Edwuin Cetré, bien recostado por el sector izquierdo, quien enganchó y le pegó cruzado para provocar la volada de Federico Losas.
Con el correr del tiempo, el Calamar mejoró su prestación en el marco de un pleito físico, luchado y disputado. Los dirigidos por Walter Zunino intentaron de media distancia con Ignacio Schor, aunque al delantero le faltó potencia y el tiro quedó en las manos de Fernando Muslera. Pasada la media hora, hubo pocas emociones y mucha pierna fuerte en el medio.
Ya cerca del cierre de la primera mitad, los de Vicente López empezaron a sentirse cómodos con la igualdad: sacaron el pie del acelerador y hasta relegaron la posesión, sabiendo que los ataques pincharratas eran inocuos. Aún así, el golero del Marrón salvó a su compañero Guido Mainero de convertir en su propia puerta con una atajada a puro reflejo.
En el inicio del complemento, cuando todavía parecía que los elencos se estaban acomodando, los platenses cometieron un error insólito luego de un lateral: Santiago Ascacibar no pudo rechazar y Franco Zapiola, que apareció por detrás, ejecutó un fuerte disparo de primera para estampar el 1-0.
Estudiantes, acostumbrado a los golpes, no pudo reaccionar luego del baldazo de agua fría y le costó generar juego. De hecho, Mainero estuvo muy cerca de sellar el segundo tanto en una contra, pero mandó su derechazo a centímetros del palo custodiado por Fernando Muslera. Casi como un calco del Platense de Orsi-Gómez, el repliegue le sentó bien y prácticamente no sufrió. Cristian Medina, así y todo, perdió una oportunidad inmejorable: de frente al arco, la mandó a las nubes.
Con más empuje que fútbol, el Pincha volvió a anotar cuando el partido se moría. Cetré tiró un centro pasado para la llegada de Facundo Farías, que bajó a tiempo la pelota antes de que traspasara la línea: sin oposición, Lucas Alario, que había ingresado hacía poco, solo tuvo que empujar para empardar las acciones.
El goleador, con el olfato que lo caracteriza, precisó de tan solo un rato para mostrar de qué está hecho: Cetré, una de las grandes figuras del compromiso, lanzó un córner extraordinario a los pies del ganador de la Copa Libertadores con River, que le dio al balón de pique al piso para que los bonaerenses saquen ventaja sobre el cierre. El León sacó el estirpe a relucir y rugió otra vez para sumar su segundo título en el año.
El resumen de Platense-Estudiantes
Formación de Platense: Federico Losas; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera, Franco Zapiola; Guido Mainero, Ignacio Schor y Ronaldo Martínez. DT: Walter Zunino.
Formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Gastón Benedetti; Santiago Ascascibar, Ezequiel Piovi, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Estadio: Único de San Nicolás.
Árbitro: Leandro Rey Hilfer.
Goles: Franco Zapiola (50'); Lucas Alario (79' y 92').
Transmisión: ESPN Premium y TNT Sports.
