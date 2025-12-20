El vino, el mejor regalo para esta Navidad

Hay ocasiones en las que una botella tiene más significado que las palabras. Las comparaciones con el precio del kilo de asado.

El vino tiene magia cuando se lo regala . Por ejemplo: el contador te soluciona un asunto no muy grave, pero que podría llegar a serlo, y una botella de vino es el mejor gesto para reconocerlo; un jefe te tira un centro en el laburo, cobrás una guita mejor, y el vino es una forma sana de agradecerlo sin entrar en temas de compliance; el médico te resuelve un problema que podría haber sido grave, y una botella de vino es el reconocimiento perfecto.

La vida está llena de situaciones en las que una botella de vino es mejor que muchas palabras u otros objetos para expresar gratitud. Y lo mismo aplica a la hora de hacer un regalo. Tenés que llevar algo a la casa de tus nuevos suegros, llegar a un lugar donde no conocés a nadie, facilitar un trámite, caerle bien a alguien: cualquiera sea la circunstancia, el vino es la respuesta.

Por eso, en Navidad es el mejor regalo que se puede hacer. ¿Dulces? No, porque engordan. ¿Regalos inocuos? Demasiado sonsos. ¿Velas? Muy mortuorias o religiosas. ¿Rompecabezas? Mejor ni lo intentes. Siempre, para cualquier circunstancia, una botella de vino es el regalo perfecto .

Con un plus nada menor: a los precios actuales, un buen vino se consigue por lo que cuesta un kilo de asado, lo que gastarías en la verdulería si comprás cerezas o lo que pagás una entrada al cine solo para usar el aire acondicionado. Así de simple. Claro que podés gastar más dinero, pero con entre 10 y 20 mil pesos solucionás un regalo de buen nivel (más aún si aprovechás descuentos y promociones que suelen ofrecer rebajas de entre el 35% y el 50%). En el listado que sigue, te propongo algunas botellas de acuerdo con distintos escenarios posibles.

No conocés sus gustos: Muchas veces uno no tiene idea de qué prefiere la persona a la que se le va a regalar un vino. No pasa nada: hay vinos que están en el centro estilístico del mercado y no dejan a nadie fuera de juego. Son vinos jugosos, frutados y con un paladar indulgente, generalmente acompañado por la madera.

Así son Luigi Bosca Malbec, Escorihuela Gascón Gran Reserva Malbec, Encuentro Rutini Malbec, Vistalba Malbec DOC, Finca La Celia Elite Malbec y Saurus Select Malbec. Todos Malbec con alguna crianza en madera, que forman un pelotón de estilos clásicos con los que es imposible fallar.

image

Sabés que es una persona snob: Hay muchas personas así, que piensan más en lo que los objetos dicen de ellas que en definir un gusto propio. Es un grupo amplio de consumidores que va desde quienes eligen solo marcas consagradas hasta los que buscan vinos de especialidad por su carácter exclusivo.

Para los primeros, vinos cuyo renombre aporta lustre, como DV Catena Chardonnay, El Esteco Blend de Extremos Cabernet Sauvignon o Salentein Numina Blend. Para los segundos, los más modernos Manos Negras Stone Soil Malbec y Hey Malbec, o vinos sin sulfitos añadidos como Sobrenatural.

Es una persona muy selectiva: Hay un grupo más reducido, pero no menos importante, que elige cuidadosamente todo lo que compra o consume. Para estos consumidores, lo mejor es optar por vinos de marcas menos conocidas, pero con bajo riesgo estilístico. Es decir, vinos cercanos al centro estilístico del mercado, aunque firmados por etiquetas menos populares.

Ejemplos de este perfil son Ruca Malen Capítulo Dos Cabernet Sauvignon, Casarena Estate Malbec, Callejón del Crimen Malbec, Solito Va Malbec, Gran Sombrero Chardonnay o Wapisa Pinot Noir. Lejos de ser los únicos, son buenos referentes.

Tiene un paladar goloso: En el mundo del vino hay una buena cantidad de botellas dulces. Por un lado están los vinos fortificados, verdaderas golosinas de fuego, como Malamado. Por otro, los vinos dulces y de cosecha tardía, como Salentein Single Vineyard Sauvignon Blanc Late Harvest o Las Perdices Late Harvest.

No bebe alcohol: Incluso para quien no bebe alcohol, el vino hoy ofrece una alternativa de regalo. Los llamados vinos sin alcohol o cero alcohol no son muchos ni todos logran buen nivel, pero en este rango de precios, Nieto Senetiner Brut ofrece unas burbujas agradables, con sabor a Pinot Noir.

Dato de oro

Este año y el que viene el mercado de uva estará complejo, porque las bodegas comprarán poca uva. Eso tirará el precio a la baja y muchos vinos de esas cosechas (2025 primero, especialmente 2026) se beneficiarán de estar hechos con mejores uvas para mismo nivel de precio. Una mala noticia para el negocio, pero una buena noticia para los consumidores.