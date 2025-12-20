Trofeo de Campeones: horario, TV y formaciones de Estudiantes vs. Platense

El fútbol argentino le da un cierre al año calendario con la final que enfrenta al ganador del Torneo Apertura con el del Torneo Clausura.

Platense y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este sábado en un encuentro que definirá al nuevo ganador del Trofeo de Campeones que, además, otorga la clasificación a varias finales.

El partido, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Único de San Nicolás y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports. El árbitro designado fue Leandro Rey Hilfer, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Platense se ganó el derecho a participar de esta final por su histórica consagración en el Torneo Apertura , donde dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas en el fútbol argentino. En dicha competición, eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, mientras que en la final derrotó a Huracán.

Estudiantes, por su parte, llega en un momento inmejorable tras ganar el Torneo Clausura en una definición apasionante donde le ganó a Racing en penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos. Este título también le permitió al “Pincha” clasificar a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Estudiantes campeon

Esta será la sexta edición del Trofeo de Campeones, que se disputó por primera vez en el 2019 y que ya tuvo como campeones a Racing y a River en dos ocasiones (2019 y 2022 la “Academia” y 2021 y 2023 el "Millonario), además de Estudiantes, que el año pasado goleó 3-0 a Vélez para ganar este torneo por primera vez en su historia.

En las ediciones anteriores, el Trofeo de Campeones enfrentaba al ganador de la Liga Profesional con el de la Copa de la Liga, aunque a partir de este año se medirán los ganadores del Torneo Apertura y Clausura debido a los cambios que hubo en el fútbol argentino.

Debido a la insólita cantidad de torneos que tendrá el fútbol argentino en el 2026 (serán ocho en total), el ganador del Trofeo de Campeones tendrá la oportunidad de disputar otras copas.

Una de ellas es la Supercopa Internacional, donde se enfrentará con Rosario Central, equipo al que le regalaron el título de Campeón de Liga que la Asociación del Fútbol Argentino inventó de la noche a la mañana por finalizar primero en la tabla anual.

Además, el ganador del Trofeo de Campeones disputará la Supercopa Argentina, donde ya espera Independiente Rivadavia de Mendoza gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina.

Las formaciones de Estudiantes de La Plata y Platense

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Gastón Benedetti; Santiago Ascacíbar, Lucas Piovi, Cristian Medina; Tiago Palacios o Alexis Castro o Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Platense: Federico Losas o Andrés Desábato; Juan Saborido, Nacho Vázquez, Oscar Salomón, Tomás Silva; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ronaldo Martínez, Franco Zapiola y Augusto Lotti o Nicolás Orsini. DT: Walter Zunino.

Trofeo de Campeones

Platense - Estudiantes de La Plata

Estadio: Único de San Nicolás

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Pablo Dóvalo

Hora: 18. TV: ESPN Premium y TNT Sports

Así salieron todas las finales del Trofeo de Campeones