Moretti contraatacó y le pegó con todo a Rubén Insúa tras su salida de San Lorenzo: "No había futuro con él"

En primera instancia, el mandatario explicó los motivos por los cuales decidieron prescindir de los servicios del ídolo: "Ya desde antes del partido que perdimos contra Boca quería tomar otra determinación. Con Néstor Ortigoza lo estábamos respaldando y cuando vimos que ya no había banca de los jugadores, no por ninguna cuestión extraña sino que no les llegaba el mensaje, entendíamos que era lo que teníamos que hacer. No había futuro con él".