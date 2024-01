Mourinho sufre la lesión de Paulo Dybala y la comparó con la baja Haaland en el City

El entrenador portugués cree que Dybala no llegará al próximo encuentro de Roma por Serie A luego de lesionarse el miércoles ante Lazio. Además, afirmó que "no es tan fácil sustituirlo".

Para José Mourinho, Paulo Dybala es un jugador clave en el armado del 11 titular de la Roma y fue uno de los pedidos de incorporación que gestó el entrenador y que consiguió fichar en 2022. De hecho, la fascinación que tiene el DT por el jugador lo lleva a destacarlo en conferencia de prensa reiteradamente: “Su calidad no me sorprendió para nada. Es él, como chico, lo que me impactó. Siempre he dicho que los cracks son así: humildes y respetuosos con sus colegas”, dijo el entrenador en agosto del 2023. Cada vez que no puede contar con el futbolista cordobés se escucha el lamento del entrenador portugués por perder una pieza vital en la creación de juego y gol del equipo.