Mundial 2026: todos los premios individuales que se entregaron tras la definición

España se quedó con la Copa del Mundo y la FIFA entregó los premios a mejor jugador joven, mejor jugador del torneo y mejor arquero.

España cerró el Mundial 2026 con una consagración histórica y también con un dominio marcado en los premios individuales. Después de vencer 1-0 a la Selección argentina en el tiempo extra y conseguir la segunda estrella de su historia, la Roja se quedó con los principales reconocimientos del torneo.

El premio al mejor jugador del Mundial fue para Rodri, una de las piezas centrales del equipo español. El mediocampista volvió a ser determinante por su manejo de los tiempos, su influencia en la circulación de la pelota y su capacidad para sostener el equilibrio de España durante toda la competencia, incluida la final ante Argentina.

El reconocimiento al mejor arquero quedó en manos de Unai Simón. El guardameta del Athletic Club recibió apenas un gol en todo el Mundial, ante Bélgica, y fue una de las grandes figuras del campeón. Su seguridad bajo los tres palos y su histórico récord de imbatibilidad lo convirtieron en uno de los nombres más destacados de la Copa.

El premio al mejor jugador joven fue para Pau Cubarsí, otro de los protagonistas del seleccionado español. El defensor se consolidó en una defensa que fue clave para explicar el recorrido del equipo de Luis de la Fuente y confirmó su lugar como una de las grandes apariciones del torneo.

La final se definió en el segundo tiempo extra, cuando Ferrán Torres marcó el único gol del partido tras una acción dentro del área. Argentina jugó media hora con un futbolista menos por la expulsión de Enzo Fernández sobre el cierre de los 90 minutos y, aunque resistió hasta el alargue y tuvo chances sobre el final, no pudo evitar la coronación española.

Con el 1-0 en Nueva Jersey, España volvió a levantar la Copa del Mundo después de 16 años y redondeó un torneo casi perfecto: título, solidez defensiva, control de juego y tres premios individuales que terminaron de confirmar su superioridad en el Mundial 2026.

Así fue la victoria de España sobre la Selección Argentina

España le ganó 1-0 en el tiempo extra a la Selección argentina y se consagró campeón del Mundial 2026. El único gol del encuentro lo hizo el delantero Ferrán Torres al minuto de juego del segundo tiempo extra, mientras que la “Albiceleste” jugó durante media hora con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández sobre el final de los 90 reglamentarios.

El partido fue un verdadero baile táctico de España, que en todo momento controló la pelota sin problemas ante una selección argentina que no pudo patear ni un solo remate al arco en los 120 minutos.

En el primer tiempo hubo muy pocas situaciones de gol, ya que España manejaba el desarrollo del juego pero le faltaba profundidad en los últimos metros.

España comenzó a llegar con claridad, aunque apareció la figura de Emiliano “Dibu” Martínez: se lució con unas impresionantes atajadas. Todo se hizo más cuesta arriba para los argentinos sobre el final del tiempo reglamentario, cuando el mediocampista Enzo Fernández, quien venía teniendo una lamentable actuación, vio la tarjeta roja al recibir la segunda amarilla tras una fuerte patada.

En el primer tiempo extra la selección argentina aguantó con muchísimo esfuerzo e incluso tuvo aproximaciones al área rival.

En el segundo tiempo extra, cuando parecía que los dirigidos por Scaloni iban a poder aguantar y forzar los penales, llegó un baldazo de agua fría: al minuto de juego Torres se encontró con la pelota dentro del área tras un cabezazo de Nico Williams y sacó un potente remate para anotar el gol del triunfo. En aquella jugada tuvieron una gran responsabilidad Emiliano “Dibu” Martínez, que no salió pese a que era un centro fácil, y Nahuel Molina, quien cumplió con su cuota de responsabilidad en un gol en todos los partidos.

En los últimos minutos Argentina acechó el área española e incluso tuvo dos situaciones muy claras para empatar, primero con un buscapié a Marcos Senesi que pasó muy cerca del arco rival y luego con un remate de Giuliano Simeone, que recibió dentro del área y la mandó por arriba del travesaño.

De esta manera, España se quedó con el título en el Mundial 2026 y consiguió su segunda estrella.