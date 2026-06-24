El clima en Neuquén

icon
14° Temp
43% Hum
Cintillo promocional
en vivo MINUTO A MINUTO LA MAÑANA | NEUQUEN - 24 de junio de 2026 - 15:16

Mundial 2026 EN VIVO | Canadá y Suiza definen quien se queda con el grupo B

Este miércoles arranca la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Se disputarán seis partidos.

Mundial 2026 EN VIVO | Canadá y Suiza definen quien se queda con el grupo B

Mundial 2026 EN VIVO | Canadá y Suiza definen quien se queda con el grupo B

EN VIVO

Este miércoles arrancan los partidos correspondientes a la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. Es una jornada con seis enfrentamientos y los primeros dos partidos del día corresponderán al Grupo B.

En uno de ellos, Canadá y Suiza se enfrentarán en el BC Place de Vancouver para definir quién se quedará con la primera posición, mientras que, a la misma hora, Bosnia y Qatar se medirán en un mano a mano por la clasificación.

Más tarde, será el turno de los siguientes partidos:

  • 19:00 | Grupo C | Escocia vs. Brasil — Hard Rock Stadium, Miami
  • 19:00 | Grupo C | Marruecos vs. Haití — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
  • 22:00 | Grupo A | Chequia vs. México — Estadio Azteca, Ciudad de México
  • 22:00 | Grupo A | Sudáfrica vs. Corea del Sur — Estadio Monterrey

La transmisión, según la grilla difundida, se reparte entre TyC Sports, DGO, DIRECTV, Amazon Prime Video y Paramount+. El duelo Escocia-Brasil va además por Telefe y Disney+ Premium, lo que lo deja al alcance de la TV abierta.

---

Live Blog Post

El minuto a minuto de Suiza - Canadá

Embed
Embed

Live Blog Post

El minuto a minuto de Bosnia - Qatar

Embed
Embed

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel