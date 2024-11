Murió el abuelo de Franco Colapinto en la previa del Gran Premio de Brasil

Leónidas Colapinto era considerado una celebridad en dicha ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires desde antes que su nieto se transformara en una de las grandes estrellas del automovilismo mundial con su irrupción en la F1. Fue un reconocido abogado especializado en Derecho de Familia y Derechos Humanos, y cofundador del Instituto de Derecho Procesal y del Instituto de Derecho de Familia, ambos pertenecientes al Colegio de Abogados de Bahía Blanca.

image.png Leónidas Colapinto el abuelo de Franco, murió a los 89 años. Foto: Noticias Argentinas/La Nueva Provincia.

El abuelo de Franco es autor de una decena de libros y ensayos orientados a denunciar la persecución por cuestiones de género, religión, nacionalidad y raza. Algunos de ellos son “La mujer, bestia salvaje (según los santos varones de la Iglesia)", de 2018, y “La doncella en la hoguera (Los últimos días de Juana de Arco)”, de 2016.

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 se encuentra cada vez más cerca de Red Bull, la escudería austríaca que ha mostrado un interés inusitado por el joven piloto argentino, actualmente ligado a Williams. Las especulaciones sobre su continuidad o un posible cambio de equipo han ganado fuerza con las recientes declaraciones del jefe de Red Bull, Christian Horner, quien en una entrevista para el medio alemán Auto Motor und Sport destacó las habilidades de Colapinto y no ocultó la intención de sondearlo.

“Colapinto es un piloto interesante. Es sorprendentemente mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba en la Fórmula 2. Sería un mal jefe de equipo si no sondeara si está disponible”, aseguró Horner. Esta declaración llega en un momento en que el lugar de Sergio Pérez en Red Bull parece incierto, lo que aviva aún más la posibilidad de que el joven piloto argentino tenga una chance en el equipo. A las palabras de Horner se sumaron las del influyente asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien fue claro en sus intenciones: “Queremos a Colapinto a todo o nada”.

No obstante, las complicaciones contractuales no son menores. Colapinto, quien ha demostrado su talento en la Fórmula 2 y ya cuenta con respaldo en Williams, tiene un contrato con la escudería británica que, aunque le brinda oportunidades en simuladores y pruebas, no garantiza un asiento de piloto titular en el corto plazo.

La llegada de Carlos Sainz a Williams en 2025, junto con la estabilidad de Alex Albon, complica el panorama para el argentino. Además, Williams no ve con buenos ojos la cesión de su piloto a otro equipo. “Hablamos con Williams por él, pero no es viable dado que tiene un contrato a largo plazo y la cesión no es interesante para ningún equipo. No vamos a entrenar a nadie para otro equipo”, afirmó Marko.