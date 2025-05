Murió Manolo, el emblemático hincha de España en los mundiales

Acompañó a España durante 10 mundiales, una cifra que pocos como él pueden igualar, teniendo en cuenta además la inconmensurable pasión con la que alentó a los jugadores y al resto de los hinchas.

México '86, Italia '90, Estados Unidos '94, Francia '98, Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 fueron las otras citas mundialistas a las que acudió.

No pudo estar en el último Mundial disputado, que se celebró en Qatar en 2022, aunque era su intención. La RFEF no le proporcionó alojamiento —sí las entradas y los vuelos—, condición indispensable de las autoridades qataríes para dejar entrar a los visitantes.

Manolo el del bombo.jpg Manolo, el del bombo, fue el hincha más famoso de la Selección Española Masculina de Fútbol, falleció este 1 de mayo a los 76 años de edad.

El último partido al que asistió para animar a España fue contra Países Bajos en Mestalla el pasado 23 de marzo, cuando los de Luis de la Fuente lograron meterse en la Final Four de la Nations League.

Además de apoyar a España, a lo largo de su vida fue animador de varios clubes. Desde el Huesca, equipo de la ciudad en la que se crio, hasta el Valencia pasando por el Zaragoza. Manolo 'el del Bombo' era miembro de la peña valencianista 'Marea Roja y regentó el bar 'Tu Museo Deportivo', situado en los aledaños de Mestalla. El bar cerró durante la pandemia y Manolo tuvo que traspasarlo.

El Mundial de Sudáfrica de 2010, en el que la Selección española logró su primera y hasta ahora única estrella de campeona del mundo, fue el más especial de todos para Manolo, como para tantos aficionados españoles. Acudió a la cita acreditado con la prensa.

"Pensaba que moría y no éramos campeones, pero al final hubo suerte, lo que no habíamos tenido en otros campeonatos en los que mereció más España. Me acuerdo muchísimo porque me puse enfermo, me vine a España, volví a la semifinal y final... fue inolvidable ese momento", recordó en una entrevista con EL ESPAÑOL cuando se cumplió una década de la gesta en Johannesburgo. Manolo y su bombo ya son eternos.

La despedida del Manolo

Tras conocerse la triste noticia, las muestras de cariño no se han hecho esperar y las redes sociales se llenaron de una ola de mensajes de despedida y gratitud por parte de jugadores, hinchas y dirigentes, que reconocen en él a un ícono del aliento y la lealtad sin condiciones.

Embed Ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas.



Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones.



Descansa en paz, Manolo.



Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/ApPOeQewlP — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 1, 2025

