Nadia Riquelme quiere repetir el podio: "Siempre busco dar lo mejor"

“Estos Panamericanos se transforman en otro desafío para mí, porque en Lima yo fui con Kayak slalom y en esta ocasión me toca en slalom extremo cross con el bote plástico, como fui el año pasado a los Odesur. Es una experiencia nueva. Son dos disciplinas diferentes y cada una tiene su condimento”, explicó Nadia.

IMG-20231026-WA0016 (1).jpg

“El objetivo, como siempre, es dar y representar al país de la mejor manera. En este caso el resultado es muy aleatorio porque en el cross no hay a ciencia cierta una ganadora que se puede percibir de antemano. Por la manera en que se compite puede ser para cualquiera. Depende de cómo ese día se levante mejor o se te de la llave en la competición. Mucho depende del rival que te toque porque es como se va dando la competencia. Por eso es tan desafiante la prueba ya que no hay un pronóstico seguro como en el slalom tradicional en el que sabes quiénes son los más fuertes y tenés una idea de quién puede ser el mejor y ganar. Acá puede ganar cualquiera”, contó.

Sobre sus expectativas dijo: “Puedo beneficiarme de esta modalidad porque tengo entrenamiento. Voy a dar batalla en cada llave que me toque afrontar porque estoy buscando el mejor resultado. No sé si voy a conseguir un podio, pero voy a remar hasta que no pueda más porque uno siempre quiere llegar a lo mejor y en ese sentido sacar una medalla sería perfecto”.

IMG-20231026-WA0015.jpg

Aunque también quiere darse un lugar para el disfrute: “Cada uno de estos juegos siempre tiene algo particular, que es ver reflejado el entrenamiento de un montón de tiempo. Es como un objetivo que se trae y es todo lo lindo de este proceso de la preparación en el que uno trata de llegar lo mejor posible”, afirmó.

Sobre la característica de esta especialidad contó: “El cross es muy particular, porque compartís una misma pista con tres personas más y cada una trata de llegar en el primer lugar. Se parte desde una rampa con botes plásticos. Es bastante interesante porque es una disciplina de choque, de contacto y muy divertida, porque como dije, puede ser para cualquiera ya que si haces todas las puertas está buenísimo porque llegás. Y si no haces algo bien, ya se terminó la carrera”.

Cómo fue el proceso de preparación para Nadia Riquelme

Sobre la preparación , explicó: “Estos años nos tocó quedarnos y entrenar en casa. Tuvimos la suerte de tener un buen invierno que nos permitió tener buenos niveles de agua para entrenar”, destacó.

El plantel de slalom es el que cuenta con más representantes neuquinos, ya que además integra el equipo el entrenador también residente en San Martín de los Andes, Flavio Fantini. “Tener a Flavio en el evento nos da tranquilidad porque sabe que hemos entrenado y hasta dónde podemos exigirnos”, confesó.

Nadia cree que esta competencia la encuentra en un buen nivel de madurez. “El hecho de haber participado en otro Panamericano (Lima 2019) te da un poco de tranquilidad, como también haber tenido participación en otras competencias que son necesarias para poder llegar lo mejor posible. Porque la verdad, la movida que se ve en el entorno es intimidante por la magnitud del evento. Es un orgullo vestir la celeste y blanca ya que es un logro llegar por todo el trabajo previo que se realiza”, concluyó.