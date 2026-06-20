Neuquén RC volvió a gritar campeón del Regional patagónico y sigue dominando la región

Neuquén RC volvió a confirmar su dominio en la región y se consagró campeón del Torneo Regional Patagónico después de vencer a Bigornia por 35-26 en la final disputada durante la tarde del sábado. El equipo azul se hizo fuerte ante su gente, superó al conjunto de Rawson, Chubut , y celebró un nuevo título que agranda una etapa histórica para la institución.

La conquista tuvo un valor especial para Neuquén RC , que no solo volvió a quedarse con el campeonato, sino que además alcanzó el tricampeonato de manera invicta. El equipo sostuvo su lugar como referencia del rugby patagónico y volvió a cerrar una campaña dominante, con resultados que lo ubicaron otra vez por encima del resto de los competidores de la región.

La final tuvo dos momentos bien marcados. En el primer tiempo, Neuquén RC fue ampliamente superior y construyó una ventaja contundente de 26-0, con un rendimiento sólido, efectivo y con control del juego. Sin embargo, Bigornia reaccionó en el complemento y logró meterse nuevamente en partido, con una mejora en el contacto, en las formaciones fijas y en la intensidad general. Esa levantada le puso suspenso y color al segundo tiempo, aunque no alcanzó para revertir la historia.

Neuquen Rugby Club Campeon Patagonico (4) Foto: Claudio Espinoza.

La formación titular del campeón estuvo integrada por Bruno Rodríguez, Nasser Barakat, Lucas Pereyra, Lucas Gómez, Julián Scaletta, Máximo González, Camilo Barroso, Lautaro Cerda, Juan Dobrzyniecki, Matías Scaletta, Juan Gutiérrez, Francisco Puricelli, Franco Rueda, Tomás Amusategui y Guido Michelutti. Con esa base, Neuquén RC volvió a imponer su identidad competitiva y cerró otra tarde de festejo en el Regional Patagónico.

La palabra de Federico Gauna, figura de Neuquén RC

Después de la consagración, Federico Gauna, una de las figuras del equipo, habló con NQN Deportivo y expresó la importancia de este nuevo título para el plantel: “Es una emoción muy grande, para los mayores que vamos contando los partidos que nos quedan la verdad que ganar otra final, la tercera en fila, es hermoso. Ahora otra vez renovamos las ilusiones para el TDI (Torneo del interior), así que estoy muy contento”.

Neuquen Rugby Club Campeon Patagonico (9) Foto: Claudio Espinoza.

El jugador también hizo un análisis del desarrollo de la final y reconoció la reacción del rival en el segundo tiempo: “En el primer tiempo jugamos bien y después el otro fue con muchos errores no forzados. En el segundo tiempo ellos se vinieron, nos dominaron en el contacto, en las posiciones fijas y creo que lo supimos aguantar con oficio. Lo pudimos ganar, pero le doy mucho mérito a Bigornia en el segundo tiempo. Hicimos penales, tuvimos errores, pero fuimos menos que ellos en el contacto”.

Neuquen Rugby Club Campeon Patagonico (5) Foto: Claudio Espinoza.

Por último, Gauna explicó por qué Neuquén RC logró sostener su hegemonía en la Patagonia y dejó en claro cuál es el próximo objetivo del equipo: “Neuquén domina la Patagonia porque estamos convencidos de lo que jugamos y porque somos muy tercos y no vamos a parar hasta jugar el TDI”.