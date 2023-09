Neymar aseguró que Lionel Messi vivió un "infierno" en su paso por el PSG

Es que Neymar, en una entrevista con O Globo, habló de todo y cuando se le preguntó sobre su amigo Messi y la consagración de Argentina en la Copa del Mundo, Neymar expresó sus emociones encontradas: "Me alegré mucho por el año que tuvo, pero a la vez muy triste, porque vivió las dos caras de la moneda. Tocó el cielo con la selección argentina, ganó todo en los últimos años y con el París vivió el infierno, vivimos el infierno, tanto él como yo".

El delantero brasileño también comentó sobre la abrupta salida de Messi del PSG, destacando que fue injustamente acusado en su opinión. "Messi se fue del PSG de una manera que futbolísticamente no se merecía. Por todo lo que es, por todo lo que hace, cualquiera que lo conozca lo sabe, es un tipo que entrena, que lucha, si pierde se enoja, y fue injustamente acusado en mi opinión", enfatizó Neymar.

Además, compartió su perspectiva sobre la operación en su tobillo derecho que lo dejó fuera de la selección brasileña para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. "Estoy muy mal. Soy un tipo al que no le gusta seguir el fútbol ni siquiera cuando está jugando. No soy de los que se sientan en el sofá de casa a ver el fútbol, no soy de esos. Echo de menos jugar", confesó el astro brasileño.

Ambos jugadores vivieron momentos difíciles en el PSG, donde enfrentaron abucheos de la hinchada y tensiones con la directiva. Messi optó por continuar su carrera en el Inter Miami, mientras que Neymar eligió unirse al Al-Hilal en Arabia Saudita. A pesar de sus diferentes destinos, la amistad y el respeto entre ellos siguen intactos, y ambos buscan superar los desafíos que se les presenten en sus nuevas travesías futbolísticas.