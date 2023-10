Sobre la victoria, Mateo agregó: “Es un partido para no disfrutar. Muy entretenido para los que lo ven de afuera pero no para jugarlo. Igual, disfruto jugar acá, ponerme esta camiseta, ver a la gente de mi club acá afuera. Muy contento, nos vamos a París".

Finalmente, el wing de Los Pumas mostró que la ambición no se termina con el pase a semifinales, sino que buscarán la gesta histórica ante los All Blacks: “Muy contento. Desde el minuto 1 que vine a Francia no me quería ir a mi casa, quería quedarme las 7-8 semanas. Quiero quedarme hasta la final, quiero jugar la final y ganar todo lo que viene".

El try de Nico Sánchez quedará en la historia de Los Pumas

Nicolás Sánchez, uno de los referentes de este combinado nacional, ingresó a falta de pocos minutos para finalizar el encuentro. A tres minutos del cierre, robó una pelota en mitad de cancha y corrió hasta la línea del try sin que nadie pudiera interceptarlo. Más tarde, con el tiempo cumplido, tuvo un penal que canjeó por puntos para cerrar una victoria sin titubeos por 29 a 17. Esta nueva actuación agiganta su figura dentro de Los Pumas, que lo tiene presente en una nueva semifinal.