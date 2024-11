Nicolás Otamendi otra vez suena en River, ¿qué dijo el DT del Benfica?

En declaraciones anteriores, Otamendi reconoció: "No quiero ilusionar a la gente, pero todos saben que soy hincha, que miro todos los partidos, tengo muy buena relación con los dirigentes y con los chicos que están en el club. No se sabe… Dios dirá qué es lo que pasa a mi fin de contrato". Con esta confesión, Otamendi dejó en claro que su vínculo emocional con River es fuerte, y sus palabras no hacen más que avivar el sueño de su llegada.

Otamendi 2.jpg Nicolás Otamendi

El vínculo de Nicolás Otamendi con Vélez

Además de su conexión sentimental con River, Otamendi destacó en una entrevista con Radio La Red su gratitud hacia Vélez, club donde comenzó su carrera. Sin embargo, dejó entrever que su deseo de jugar en River es algo especial para él: "Desde los 7 años jugué en Vélez, hasta que debuté y emigré a Europa. Obviamente que siempre voy a estar agradecido a Vélez, porque me dio la oportunidad de poder crecer como persona y como futbolista. Pero me encantaría jugar en River porque soy hincha y siempre la gente me ha tratado de maravilla". Estas palabras resonaron en la comunidad riverplatense, que no pierde la esperanza de contar con él en el futuro.

Otamendi también explicó que hay otros factores que considera al pensar en su regreso a Argentina, como el bienestar y seguridad de su familia. "Es como le pasa a Ángel (Di María), porque también pienso en mi familia. Hace muchos años que estoy acá en Europa y pienso en mis hijos, en la seguridad de ellos y por cómo está la Argentina es muy complicado volver", explicó.