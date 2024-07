Otamendi reveló por qué no va a ir a jugar a River

El defensor campeón del mundo contó en más de una ocasión su deseo de ponerse la camiseta de River, sin embargo, su llegada al Millonario parece que no se dará.

Nicolás Otamendi 1.jpg Nicolás Otamendi

Qué dijo Nicolás Otamendi sobre su posible llegada a River

“Toda mi familia es hincha de River, son fanáticos y en lo personal me encantaría poder jugar en River porque soy hincha y siempre la gente me ha tratado de maravilla por la calle. Hasta el día de hoy me dicen que vaya a River“, expresó el defensor surgido de las inferiores de Vélez Sarsfield. A pesar de este deseo compartido, Otamendi enfatizó las complicaciones que enfrenta al considerar un regreso a Argentina. "Pienso en mi familia. Hace muchos años que estoy en Europa. Pienso en mis hijos, en la seguridad de ellos y por cómo está Argentina es muy complicado volver", añadió. Otamendi tiene contrato con Benfica hasta junio de 2025 y aseguró sentirse cómodo en el club portugués.