No avanza: el off the record de la FIFA que deja casi afuera a la Argentina del Mundial 2030

FIFA-Mundial-2030-Infantino-2.jpg

"Con quien he hablado no lo voy a decir, pero de lo que me he enterado si lo voy a decir. Infantino ha estado en España estos días, estuvo en Ibiza en la boda de Ronaldo”, comenzó diciendo el periodista para exponer que tenía información exclusiva al respecto.

“Había muchos españoles y bueno él habla perfecto español. Cuando charlaba con españoles, muchos le preguntaban lo mismo, que opciones tenemos para albergar el Mundial 2030", adelantó sobre cómo lo llevaron a tocar el tema para barajar probabilidades.

Fue allí donde expuso el dato poco alentador para los argentinos que se ilusionaban con tener un Mundial en casa: "El presidente de la FIFA cree que de cara a 2030 la candidatura que es la gran favorita para albergar ese mundial es la que integran España, Portugal y Marruecos".

FIFA-Mundial-2030-Infantino.jpg

Si bien aún no hay nada definido, el comentario de Gianni Infantino en dicha reunión cortó un poco con la ilusión que se había generado la posibilidad de tener un Mundial en Sudamérica nuevamente.

Por lo pronto, habrá que esperar a la decisión final para saber qué sucederá. Lo cierto es que las sedes ya están pensadas y hay grandes proyecto para que la infraestructura esté a la altura de lo que significa la organización de un Mundial.