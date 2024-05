No hubo Fair Play: aprovechó la lesión del arquero y le metió el gol

El Fair Play es un concepto que ha ido creciendo a lo largo de la historia del fútbol, pero no siempre se cumple. Algunos equipos y jugadores son más empáticos y solidarios que otros, por lo cual es habitual que haya polémicas y cruces entre futbolistas por este tema. Así ocurrió el último fin de semana en Brasil, donde un partido entre América Mineiro y Santos tuvo una jugada muy particular.

Santos llegó al empate transitorio a los 30' con el gol de Willian Gomes de Sequeira, pero en el complemento apareció Adilson Dos Anjos Oliveira para marcar a los 22' y darle la victoria al América Mineiro, que de esa forma alcanzó a su rival en lo más alto del a tabla.

Juninho, capitán el capitán del equipo, quien ofreció disculpas en el entretiempo y habló luego del cruce con los medios locales. "Para ser honesto, creo que cometimos un error. Precisamente estos días hablé de la tragedia de Rio Grande do Sul y hablé de ser mejores seres humanos. Nosotros fallamos. Eso fue todo, acabamos marcando el gol así. Espero que no sea nada grave para João Paulo, le pido disculpas a él y al equipo Santos. Si fuera con ellos, ¿sería diferente? Nuestra vida no puede verse conmovida por lo que actúa la otra parte. Fallamos, pido disculpas. Ahora es el momento de volver al juego, creo que esto nos trastornó la cabeza, tenemos que volver al juego. Realmente necesitamos este resultado", aseguró Juninho.

El torneo que le sigue al Brasileirao otorga cuatro boletos para subir de categoría el año que viene.

Tras las primeras siete fechas, Santos y América comparten la tabla de la serie B de Brasil con 15 puntos. El club que hizo famoso en todo el mundo el recordado Pelé tiene mejor diferencia de gol. Después aparece Goiás con 14 y Sport Recife con 12 en las principales posiciones.

Salvo Sport Recibe, los otros tres descendieron en 2023, incluyendo a Santos que es uno de los once campeones de la Copa Libertadores que tiene Brasil en su historia junto a Flamengo, Fluminense, Corinthians, Vasco Da Gama, Internacional de Porto Alegre, Gremio, Cruzeiro, San Pablo, Palmeiras, Atlético Mineiro.

Hasta 1976, cuando Cruzeiro levantó la Copa, solo Santos sabía lo que era dar la vuelta a nivel continental, en cuanto a equipos de ese país se refiere.

Los torneos de primera en Brasil tiene 20 equipos cada uno y son muy competitivos. En el Brasileirao B están, entre otros, Ponte Preta, Ceará, Avaí, Chapecoense, Coritiba y los mencionados Santos y América MG.