Deportes La Mañana arquero No le salió una: un arquero argentino protagonizó dos bloopers y fue expulsado en la derrota de su equipo

El experimentado arquero tuvo una tarde para el olvido y fue responsable de la derrota 3-1 de su equipo.







El fútbol algunas veces te coloca como un futbolista fuera de serie y en otra simplemente te expone con errores garrafales que le pueden costar una derrota al equipo. Un arquero argentino sufrió este viernes la ambigüedad del deporte, ya que en dos jugadas sin peligro pecó de su confianza intentando salir jugando como en otras oportunidades.

Dos bloopers que costaron dos goles y una expulsión fueron los puntos centrales para que el Girona arranque La Liga con una derrota 3-1 en la primera fecha del certamen ante el Rayo Vallecano. Todos estos alicientes tuvieron como protagonista a un argentino: el arquero Paulo Gazzaniga.

Durante la temporada pasada fue una de las revelaciones del equipo teniendo grandes actuaciones y teniendo como una de sus virtudes buen manejo del balón con los pies. Sin embargo, todos los cálculos fallaron este viernes y tuvo una tarde para el olvido. El primero de los errores llegó a los 17 minutos del encuentro cuando se mantuvo en el área chica pero fuera del arco para recibir un pase de su defensor y cambiar el sentido de la jugada al otro lado. Si bien lo había planificado, Gazzaniga ejecutó mal el pase hacia la izquierda tras la presión de un rival y terminó de facilitarle la posibilidad al equipo rival de convertir el primer gol de la temporada española.