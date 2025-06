No lo aguantó: Boca ganaba 2 a 0 y empató ante Benfica

En la próxima fecha, a disputarse el viernes 20 de junio, el equipo “Azul y Oro” se medirá con el Bayern Múnich alemán, a partir de las 22:00 horas (horario argentino), mientras que el Benfica tendrá que jugar con el Auckland City neozelandés, a las 13 horas.

Durante los primeros minutos, el equipo de Miguel Ángel Russo, sin presionar, se abroqueló en la mitad de la cancha con marcas personales y obligó al Benfica a jugar por las bandas. Desde la izquierda llegó la primera situación para los portugueses, con un remate de Renato Sánches tras un centro atrás. El Xeneize también tuvo la suya: Alan Velasco probó desde afuera del área en un remate que pasó cerca del travesaño.

A pesar del mal trago de la lesión de Ander Herrera, quien fue sustituido por Tomás Belmonte, la sorpresa llegó a los 21' minutos luego de una gran jugada individual de Lautaro Blanco, que recibió sobre la banda y tras meter un caño, centró por abajo para Miguel Merentiel que anticipó a los centrales de Benfica para anotar el 1 a 0.

El Xeneize, envalentonado, aprovechó sus buenos minutos y convirtió el 2 a 0 rápido. Ayrton Costa y Rodrigo Battaglia hicieron cumplir la ley de dos cabezazos en el área, cuando el mediocampista aumentó la diferencia.

A los 45 minutos, el árbitro tras ser llamado por el VAR sancionó un penal de Carlos Palacios sobre Nicolás Otamendi. Ángel Di María, de buen primer tiempo, fue el encargado de cobrarlo: Agustín Marchesín se tiró antes y el rosarino definió al mejor estilo Lionel Messi en el Mundial 2022.

Durante el inicio de la segunda parte, Benfica intentó meter a Boca atrás para buscar el empate y lo logró durante algunos minutos. Russo buscó emparejar el partido poniendo piernas frescas, con el ingreso de Milton Giménez por Alan Velasco.

A los 72 minutos, Andrea Bellotti vio la roja tras pegarle una patada en la cabeza a Costa. A pesar de jugar con uno más, el Xeneize defendió cerca de la valla de Marchesín durante el final del encuentro para cuidar el resultado.

Esto no le funcionó a los dirigidos por Russo y, en una pelota parada, Nicolás Otamendi anotó de cabeza para poner el 2 a 2 en el marcador a menos de diez minutos para el final del partido. En 44 minutos, el defensor Nicolás Figal fue expulsado de manera directa tras una grave entrada sobre el volante Florentino Luis.

Síntesis de Boca vs. Benfica

Mundial de Clubes 2025.

Grupo C.

Fecha 1.

Boca Juniors 2 - 2 Benfica (Portugal).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami).

Árbitro: César Ramos Palazuelos (México).

VAR: Guillermo Pacheco (México).

Boca: Agustín Marchesín; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Kevin Zenón, Ander Herrera, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco; Carlos Palacios y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Benfica: Anatoliy Trubin; Samuel Dahl, António Silva, Nicolás Otamendi, Álvaro Carreras; Fredrik Aursnes, Florentino Luis, Renato Sanches; Ángel Di María, Bruma, Vangelis Pavlidis. DT: Bruno Lage.

Goles en el primer tiempo: 20m. Miguel Merentiel (BJ), 27m. Rodrigo Battaglia (BJ); 47m. Ángel Di María (BE).

Gol en el segundo tiempo: 38m. Nicolás Otamendi (BE).

Cambio en el primer tiempo: 20m. Tomás Belmonte por Ander Herrera (BJ).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Andrea Belotti por Samuel Dahl (BE); 13m. Milton Giménez por Alan Velasco (BJ); 16m. Orkun Kökçü por Renato Sanches (BE) y Kerem Aktürkolu por Bruma (BE); 20m. Exequiel Zeballos por Miguel Merentiel (BJ) y Williams Alarcón por Carlos Palacios (BJ); 31m. Gianluca Prestianni por Ángel Di María (BE), 45m. Leandro Barreiro por Florentino Luis (BE).

Incidencia en el primer tiempo: 45m. Expulsado Ander Herrera (BJ).

Incidencias en el segundo tiempo: 26m. Expulsado Andrea Belotti (BE); 44m. Expulsado Nicolás Figal (BJ).