No para de reforzarse: otro jugador llegó a River

En el hall del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Ledesma afirmó que aún no habló con el entrenador y que no sabe si estará a disposición para los amistosos ante Millonarios de Colombia y Olimpia de Paraguay, a sabiendas de que tanto Armani –en la Copa América con la Argentina- y Ezequiel Centurión -a préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza- no estarán presentes.

El arquero formado en Rosario Central sostuvo que está “muy contento de volver a casa y a un gran club”. El campeón de la Copa Argentina 2018 se transformará en el cuarto refuerzo de River tras las llegadas de Federico Gattoni, Franco Carboni y Felipe Peña Biafore que retornó de su cesión en Lanús.

Una semana movida para River: el otro refuerzo que presentaron

River no se detiene en su afán de reforzar al plantel para ser protagonistas en los torneos y le dio la bienvenida a Federico Gattoni, quien ya se entrenó con el plantel luego de su paso por el fútbol europeo.

El defensor, con pasado en San Lorenzo, llegó a la entidad de Núñez a préstamo desde el Sevilla de España con opción de compra. Fue oficializado yya se entrena a la par del grupo, al igual que Franco Carboni, quien también se sumó con permiso especial.

“Federico Gattoni firmó su primer contrato y se convirtió en nuevo jugador del club”, expresaron desde la cuenta oficial de River en la red social “X” (ex Twitter).

El zaguero central se suma para reforzar la defensa, uno de los puntos débiles del equipo de Martín Demichelis en el último semestre. Ante este panorama, la directiva también concretó la llegada de Carboni y aceleró por Valentín Gómez, que será vendido desde Vélez a un grupo inversor y este lo acercará al club.

Gattoni, que tuvo una conflictiva salida de San Lorenzo, se incorporó al Sevilla con el objetivo de dar el salto en Europa, pero con un puñado de partidos, fue cedido a préstamo al Anderlecht de Bélgica, club donde volvió a tener el protagonismo deseado.

Por otra parte, Carboni tuvo su primer entrenamiento con el equipo. en River. El lateral llegó al club a préstamo por dos años con una opción de compra de 4 millones de euros desde el Inter de la Serie A,

El zurdo viene de jugar 21 partidos y convertir un gol en el Ternana Calcio de la Serie C, club en el que estuvo cedido en la última temporada tras un breve paso por el Monza, ya que en el gigante italiano no tenía lugar en la consideración del entrenador Simone Inzaghi.