Nuevo ataque de Juan Román Riquelme a Macri en la previa de las elecciones

"Mañana le pedimos al hincha que venga a votar. Al que nunca votó, que se levante y venga. Mañana tiene que ser una fiesta. Así lo soñamos desde que hicimos las carpas. Estaremos con todos los hinchas hasta que nos toque votar", manifestó Riquelme. Los comicios abrirán a las 9.00 y cierran a las 18.00.

Sin embargo, el ex jugador también hizo un pedido fundamental. "Mañana no vengan con camisetas que digan Román y tapemos tatuajes. Porque la amiga Jueza (Abrevaya) manda a un señor a pararse ahí a mirar (el interventor-veedor Freschi) y van a inventar, ya vimos lo que son capaces, harán cualquier cosa. No les da vergüenza nada”.

Riquelme acusó a Mauricio Macri de querer comprarlo

Al igual que como lo había hecho anteriormente, Román recordó que Macri intentó “comprarlo” y se manifestó orgulloso de no haberse alineado junto a él. "Macri me quiso comprar de chiquito. No es tan difícil la cuenta. Yo fui jugador de fútbol, disfruté y fui el más feliz del mundo con esta camiseta. Me intentó convencer hace 4 años y me tuvo 7 horas en la Quinta de Olivos".

Además, el número diez insistió con las intenciones de la oposición: "Este señor (Macri) nos quiere robar el club. Más claro, imposible. Nos quiso intervenir, quiere privatizar el club, por eso para mí mañana es el día más importante de los 118 años que tenemos como club. Tenemos que demostrar que el club es como nuestro hijo".

"Este señor va a privatizar el club. Si gana, no se vota más. Lo va a vender a su amigo que tiene el exterior, se va a vivir con él y acá no se va a votar más. Por eso estoy seguro que mañana batiremos récords en las elecciones, y las vamos a ganar y por mucho", agregó Riquelme.

El ídolo no ahorró comentarios despectivos hacia el ex presidente y pidió conciencia a los hinchas. "Es una mugre total. Por eso digo que en 45 años que no vi tan clara lo que nos están haciendo a los hinchas de Boca. Nos están lastimando mucho, a los hinchas y al club".