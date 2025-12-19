¿Nuevo compañero para Messi? Cuál es el jugador con pasado en Boca y la Selección que interesaría en Inter Miami

El Inter Miami iría a la carga por un jugador de jerarquía para reforzar su defensa en búsqueda de consolidar un equipo aún más competitivo.

El Inter Miami cerró el año levantando la MLS Cup con Messi como figura entre un plantel que ha ganado protagonismo en el fútbol estadounidense pero que no se conforma y quiere ir por más. Desde la comisión directiva saben que si quieren algo más, deberán traer más y de calidad en el mercado de pases para afrontar las competencias.

Es por eso que el club que tiene como a David Beckham como uno de sus dueños ya empezó a moverse y cerró la contratación del lateral derecho español Sergio Reguilón quien tuvo paso por el Real Madrid, Atlético Madrid, Tottenham de Inglaterra, Manchester United entre otros clubes grandes del fútbol europeo. Según trascendió Las Garzas podrían ir a la carga de un jugador con paso por Boca, la Selección argentina y un extenso período en Europa.

Marcos Rojo podría ser una de las soluciones para los problemas defensivos del equipo rosa y sería una posibilidad para contratarlo proveniente de Racing. Según trascendió, el equipo con sede en Fort Lauderdale lo buscaría en el mercado de pases pero aún no ha hecho una presentación formal.

Marcos Rojo

Cuál es la figura mundial que se convirtió en refuerzo de Inter Miami y jugará con Messi

Inter Miami cambió su cara desde que Lionel Messi llegó al club: se convirtió en un equipo ganador y el equipo a vencer en los torneos que se juegan en Estados Unidos. Las Garzas vienen de ser campeones de la MLS Cup luego de una victoria sólida por 3-1 ante Vancouver Whitecap con un plantel que continúa consolidándose.

En la últimas horas el club confirmó que cerró la contratación de una figura mundial del fútbol para potenciar el plantel que sufrirá las bajas de Sergio Busquets, Jordi Alba (ambos retirados), Marcelo Wigandt entre otros. En las redes sociales el equipo con sede en Fort Lauderdale confirmó que concretó la llegada del lateral Sergio Reguilón, surgido en Real Madrid con pasado en Tottenham entre otros clubes de la elite mundial.

"Tengo muchísimas ganas de empezar, conocer a mis compañeros y empezar a jugar en el campo. Un beso grande para todos", dijo el jugador español que tiene 260 apariciones profesionales, habiendo jugado 81 partidos en la Premier League y 56 en LaLiga dando muestras de su jerarquía.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

“Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”, dijo y sumó el jugador tras su llegada: “Tengo muchísimas ganas, vengo de unos meses un poquito complicados. De lo único que tengo ganas es de competir en el campo, de dar lo mejor de mí y ser feliz en el césped”.

Luego, confesó sobre compartir cancha con Messi: "No te voy a mentir: venir a jugar con Leo es una motivación extra”.