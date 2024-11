Oscar Ruggeri saltó fuerte y opinó sobre Enzo Pérez y River: "No tiene que volver"

El ex defensor del millonario aconsejó al mediocampista sobre un posible regreso a River y lanzó una advertencia.

En River se ilusionan con que Enzo Pérez , quien fue capitán del equipo en una época dorada de la cual los hinchas millonarios no pueden escapar a pesar de un presente flojo, vuelva al club para terminar su carrera vistiendo la banda roja. Sin embargo, más allá del deseo genuino de los millonarios, algunos jugadores experimentados recomiendan que no lo haga .

"Si él me golpeara la puerta de mi casa y me dice ‘tengo esto, ¿qué tengo que hacer?’, yo le digo que no", dijo. "Él se fue de la manera más grande que se puede ir un jugador de un club como River. Se fue de la manera que tienen que irse estos tipos", dijo Oscar haciendo un repaso por su experiencia.