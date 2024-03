Otamendi reveló por qué no piensa jugar en River

"Acá en Benfica estoy muy bien. El club me lo hace ver y estoy muy cómodo", expresó el General en una entrevista con Dsports. Otamendi, quien renovó su contrato con el club portugués hasta mediados de 2025, ha consolidado su rol como referente en el equipo dirigido por Roger Schmidt, con 166 partidos disputados desde su llegada en 2020 y seis goles anotados en competiciones locales.

A pesar de esta conexión con las Águilas, no se puede pasar por alto el vínculo emocional que Otamendi guarda con River Plate. Aunque debutó profesionalmente en Vélez, el jugador oriundo de El Talar ha compartido en redes sociales su amor por los colores riverplatenses. Sin embargo, más allá de la pasión, el defensor dejó claro que factores como la situación actual de Argentina y la comodidad de su familia en Europa pesan en su decisión.

Otamendi 2.jpg

"Yo soy hincha de River desde muy chiquito y mi fanatismo es muy lindo, pero trato de vivir el día a día. Mi familia está muy cómoda. Mis hijos llevan muchísimos años acá y se me hace cada vez más difícil volver a Argentina. El país no está en un buen momento. Me encantaría estar cerca de mis padres, hermanos y amigos, pero la situación es complicada", argumentó Otamendi. Aunque los seguidores millonarios anhelan verlo liderar la defensa en el Monumental, por ahora, deberán esperar que las circunstancias permitan el regreso del General a su tierra natal.