Otra buena carrera de Franco Colapinto, que fue undécimo en Singapur

De esta manera, Colapinto la remó desde la undécima posición, acercándose poco a poco a Pérez, pero no logró pasarlo y quedó muy cerca de volver a sumar puntos, tal como lo hizo el fin de semana pasado en el GP de Azerbaiyán, en el que terminó octavo.

Pese a no haber logrado sumar puntos, Colapinto volvió a demostrar que está a la altura de la máxima categoría del automovilismo, peleando contra autos muy superiores al suyo y sin contar con las actualizaciones en el monoplaza que si tuvo su compañero Albon.

Ganó Norris, que se acercó a Verstappen

El triunfo quedó en manos del británico Lando Norris, de McLaren, que largó desde la pole position y le sacó una enorme ventaja a su escolta, el neerlandés y tricampeón del mundo, Max Verstappen.

El podio lo completó el australiano Oscar Piastri, mientras que los otros pilotos que sumaron puntos fueron George Russell, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr., Fernando Alonso, Nico Hulkenberg y Sergio Pérez.

Con este resultado, Verstappen se mantiene como líder del campeonato con 331 puntos, seguido por Norris, con 279 unidades.

La próxima carrera en el campeonato de la Fórmula 1 será el 20 de octubre, cuando se lleve a cabo el GP de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin.

Balance positivo para Colapinto

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, felicitó al argentino Franco Colapinto tras el undécimo puesto que consiguió en el Gran Premio de Singapur y destacó que hizo “una carrera fantástica”.

El argentino llegó a escalar hasta el noveno lugar tras una muy buena largada, pero finalmente terminó cediendo terreno al parar en boxes y quedó a las puertas de sumar puntos nuevamente, tras conseguirlo el fin de semana pasado en Azerbaiyán.

Luego de la carrera, Vowles le dijo a Colapinto que “hiciste una carrera fantástica. Es una de las más duras que has disputado nunca y estabas ahí, a un segundo de los puntos”.

Además, agregó: “Creo que teníamos un coche este fin de semana que, si hacíamos todo bien, podíamos sumar puntos. Pero te puedo decir una cosa: estoy muy emocionado por estas últimas seis carreras juntos. Hay un coche rápido y mucho potencial”.

Ante este comentario, Colapinto se mostró de acuerdo: “Podía seguirles el ritmo con Red Bull, con Haas y Aston Martin, así que es prometedor. No me sentía bien para luchar, pero sí, sigamos mejorando”, y confesó que sintió un gran malestar estomacal durante la carrera: “Creo que era por la bebida, pero mucho dolor de estómago. No sé si era por el azúcar o algo así, pero fue un dolor de estómago bastante intenso”.

Por su parte, el ingeniero del equipo, Gaetan Jego, le comentó que esta carrera “es un buen aprendizaje. Te está fortaleciendo. Es una carrera difícil, probablemente la más difícil de tu vida hasta ahora”.

Pese a no conseguir sumar puntos, Colapinto protagonizó una de las mejores maniobras de la carrera al escalar tres posiciones en la largada y luego demostró que está a la altura de la categoría reina del automovilismo, donde no bajó del duodécimo puesto en ninguna de las tres carreras.