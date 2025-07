Otra extraña expresión de un tenista argentino en Wimbledon: "Parezco un heladero"

Ugo Carabelli fue eliminado en primera ronda y no ocultó su frustración. Ya había tenido una particular declaración en Roland Garros.

No son los mejores tiempos para el tenis argentino y Wimbledon no es la excepción. El único que pudo ganar de los representantes nacionales en el debut fue Mariano Navone . Por su parte, la derrota de Camilo Ugo Carabelli en Londes es la segunda consecutiva en Grand Slam , ya que venía de quedar afuera de Roland Garros rápidamente.

"Se te rompe la cabeza, no hay nada para hacer, es una verga. Además estoy disfrazado, parezco un heladero", se escuchó en micrófonos de ambiente.

Ugo Carabelli no la pasó muy bien durante su estadía en #Wimbledon y lo que dijo no tiene despericio.

No es la primera vez

Hace algunas semanas, cuando se quedó afuera rápido de Roland Garros, Camilo también había realizado declaraciones que se viralizaron por sus formas.

Después de caer frente al español Jaume Nunar en sets corridos, el porteño de 25 años habló con la prensa y se mostró apenado por la derrota. Siendo el 51 del ranking mundial, cayó contra el 57 del escalafón, cuando claramente su intención era avanzar al menos un par de rondas en el torneo parisino.

Al ser consultado sobre el partido de dobles que tiene que disputar este miércoles junto al mejor jugador chino del momento, Bu Yunchaokete (70°), el argentino puso en duda su participación: “La verdad es que no tengo idea y no me importa mucho. No le doy mucha bola al dobles y no sé si vamos a jugarlo tampoco. La comunicación con mi pareja es complicada porque es chino, pero mañana hablaremos para ver qué hacemos. La verdad es que el dobles me da lo mismo”.

Ugo Carabelli habló con @SC_ESPN y nos regaló una de las mejores frases del año. #RolandGarros

Si bien la primera reacción general es reírse de la situación, ya que los comentarios resultan graciosos, el hecho de que se repitan en el tiempo evidencian el nivel de frustración que tiene el jugado argentino y que le está costando lidiar con esas situaciones.

Zverev reconoció problemas de salud mental

Alexander Zverev, actual número 3 del mundo, generó preocupación durante la conferencia de prensa que brindó luego de su eliminación en la primera ronda de Wimbledon al revelar que le cuesta “encontrar alegría”.

Tras la sorpresiva caída ante el francés Arthur Rinderknech, que representó una nueva decepción en un torneo de Grand Slam, Zverev confesó que “a veces me siento muy solo en la pista. Tengo problemas a nivel mental, lo llevo sintiendo desde después del Abierto de Australia”.

Sin embargo, aclaró que “estoy intentando encontrar maneras de salir de este atrolladero, pero vuelvo a caer. No es una cuestión de tenis, me siento solo en la vida en general ahora mismo, y eso no es agradable”.

Y continuó: “Me cuesta encontrar la alegría fuera de la cancha y me siento muy pero muy solo. Jamás había experimentado algo así. Mi problema no es el tenis ahora mismo, sino encontrar algo dentro de mí”.

Por último, reconoció que “me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente”.

Mucho más que un resultado circunstancial

Zverev tuvo una muy temprana explosión a nivel profesional, convirtiéndose rápidamente en el número 3 del mundo con solo 20 años, lo que lo posicionó como uno de los jugadores con mayor proyección y uno de los candidatos a dominar el tenis en los años siguientes.

Pero se vio ahogado por aquella presión y las constantes críticas, situación que podría estar generando este mal momento para Zverev, que hace pocos meses cumplió 28 años.