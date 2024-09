Otra increíble frase de Gustavo Alfaro después del triunfo de Paraguay sobre Brasil

Alfaro destacó el valor individual y colectivo del equipo, diciendo que su misión es movilizar las fibras de un equipo que estaba "dormido".

"Lo único que tuve que hacer es zamarrear un poquito el árbol, para que se caigan las arañas y que nos demos cuenta de que ese árbol está lleno de frutos. Hoy siento que Paraguay es Paraguay".

La elección de Cáceres para marcar a Vinicius

Contra los charrúas el viernes pasado, Alfaro había elegido al marcador central de Newells, Gustavo Velázquez, como lateral derecho. Sin embargo, para enfrentar a Brasil eligió a Juan Cáceres, defensor de Lanús, que tuvo la difícil misión de marcar a Vinicius Junior.

"Gustavo jugó un partidazo en Uruguay, pero para mi la velocidad que tiene Vini, el único que la tiene es Cáceres y era el único que lo podía marcar. Pero había que ayudarlo porque no podíamos dejarlo en un duelo individual", comentó el entrenador sobre esa decisión y agregó: "la verdad que (Cáceres) cumplió. Esto yo no lo tenía previsto antes de la fecha FIFA. Ustedes me preguntaron por la defensa en la primera conferencia y les dije que para Uruguay necesito una cosa y contra Brasil íbamos a necesitar otra".

La receta de Alfaro funcionó casi a la perfección, porque estuvo más cerca de ganar en la igualdad sin goles ante la selección que dirige Marcelo Bielsa y derrotó a Brasil el martes por la noche después de 16 años.

Luego del partido se viralizó la reacción del "Lechuga", que abrazó a dos de sus jugadores camino al vestuario. "Vamos que nos vamos al Mundial", se lo escucha decir a Alfaro mientras celebra con Damián Bobadilla y Julio Enciso.

Con estos cuatro puntos, Paraguay llegó a 9 unidades y está séptimo en la clasificatoria, el puesto del repechaje. En la próxima doble fecha, el 10 de octubre, visitará nada menos que a Ecuador, al que Alfaro llevó al último Mundial de Qatar y que ahora es dirigido por Sebastián Beccacece.