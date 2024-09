Otro argentino en modo Selección: quién es el entrenador con experiencia europea que dirigirá a Estados Unidos

En conferencia de prensa, Pochettino fue claro con lo que necesita el plantel norteamericano: "Necesitamos creer que podemos ganar". Luego, se refirió a las expectativas en el camino que habrá para llegar al certamen ecuménico: "Creo que todo el mundo piensa que no hay tiempo para prepararse y llegar en nuestras mejores condiciones al Mundial. Lo que quería decirte es que estoy en el lado opuesto. Creo que es tiempo suficiente. No quiero poner excusas. No quiero crear una excusa para que el jugador diga, bueno, sí, pero no. Ahora no tenemos tiempo para comprar las nuevas ideas, la nueva filosofía. No. El fútbol es así. Es tocar el botón adecuado y empezar a rendir. Y por supuesto, estamos hablando de fútbol, fútbol, fútbol. Y creo que los jugadores son muy inteligentes y talentosos y creo que pueden jugar de una manera diferente".