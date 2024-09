Otro empate de Cipolletti, que se metió en playoffs

cipolletti magnago san luis.jpg

En ofensiva no hubo conexiones con Nicolás Iachetti ni con Iñaki Marcos, que respecto del partido previo reemplazaron a Santiago Jara y Juan Martín Amieva en la delantera.

La única chance clara fue para el local, que manejó un poco más la pelota en campo rival. Un centro de Eber Garro desde la derecha encontró solo a Facundo Tello, pero el volante se perdió el primero de cabeza cuando estaba solo entre el punto del penal y el área chica.

En el complemento, Juventud fue un poco más profundo y, si bien Cipo no necesitó de Crespo para mantener el cero, Damián De Hoyos tuvo un par de chances para abrir el marcador, aunque no pudo definir nunca entre los tres palos.

Nasta movió el banco pero la producción ofensiva de Cipo no cambió. Juventud encontró espacios sobre la derecha de su ataque y generó varios tiros de esquina. Eber Garro, de cabeza tras un córner desde ese sector, dispuso de otra oportunidad pero el cero no se rompió.

En el tramo final, el local no mostró demasiadas ideas. El Albinegro aguantó el empate con una buena tarea de Manuel Berra y Yago Piro, dos puntales esenciales en la defensa.

El Capataz mantuvo su invicto en la Reválida y con el punto logrado en San Luis se metió en la próxima fase.

El próximo fin de semana en La Visera, Cipo buscará ganar ante Sol de Mayo en la última fecha de esta instancia para llegar a los playoffs posicionado de la mejor forma posible.

tabla reválida cipo clasificado.jpg

SÍNTESIS

Juventud Unida: César Taborda; Eber Garro, Mariano Pieres, Matías Godoy y Lautaro FIgueroa; Facundo Tello, Julián Gómez, Francisco Aman y Tomás Garro; Gerónimo Salinas y Damián De Hoyos.

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Manuel Berra y Matías Kucich; Boris Magnago, Sergio Ranquehue, Lucas Argüello y Leandro Wagner; Alex Díaz; Nicolás Iachetti e Iñaki Marcos. DT: Gabriel Nasta

Cambios: ST 13 Manuel Liendo y Darío Giovanoni por Díaz y Marcos (C), 15 Leonardo Gómez por Tello (JU), 20 Noel León por Salinas (JU), 33 Tomás Páez por Iachetti (C) y Gustavo Arce, Brandon Cuello y Sebastián Luna por Tomás Garro, Gómez y Aman (JU) 41 Ignacio Montero y Santiago Jara por Iachetti y Wagner (C).

Árbitro: Francisco Acosta

Cancha: Mario Sebastián Diez