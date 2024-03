Otro escándalo con Independiente: Ávalos contó qué le dijo el árbitro y Tevez confirmó su futuro

La décima jornada de la Copa de la Liga Profesional , como ocurrió con la fecha pasada, no estuvo libre de polémicas. El foco estuvo nuevamente sobre Independiente , que esta vez se enfrentó a River , y reclamó por la sanción de un supuesto penal a Gabriel Ávalos que el árbitro y el VAR no convalidaron.

El marcador central se llevó puesto al ex Argentinos Juniors cuando intentaba quitarle la pelota. En las imágenes se ve que Ávalos llega primero al balón, lo corre y González Pírez con vehemencia le arrastra la pierna. El árbitro Nazareno Arasa no lo advirtió, aunque lo preocupante fue que desde el VAR tampoco le enviaron una advertencia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1766614798140096655&partner=&hide_thread=false EL ROJO PIDIÓ PENAL SOBRE EL CIERRE. ¿QUÉ TE PARECE?



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 9, 2024

De hecho, una vez finalizado el encuentro, el delantero de Independiente dialogó con la prensa y confesó el diálogo que tuvo con el juez principal. De allí se induce la respuesta que le habrían dado a su vez desde la oficina del VAR en Ezeiza.

"Siento el contacto abajo, el árbitro me dice que el que toca la pelota es él", expresó el punta del Rojo cuando terminaron los noventa minutos. Sin embargo, dio su opinión: "Para mí no fue así. Tengo que volver a ver las imágenes, en el momento sentí eso" (que le tocan la pierna).

Sobre el maleficio que pudo cortar, luego de varios partidos sin goles desde su llegada a los Diablos Rojos, afirmó: "Venía trabajando, tratando de servirle al equipo, los goles no llegaban, por suerte pude sumar para el empate ante un rival muy bueno. Es un punto valioso".

¿Qué dijo Carlos Tevez?

El clima ya venía caliente en Avellaneda luego de la decisión de Pablo Dóvalo de no expulsar a Alexis Domínguez, jugador de Barracas Central que luego terminó anotando el empate 2 a 2. Además, se reclamaron dos penales que no fueron sancionados.

A diferencia de lo ocurrido la semana pasada contra Barracas, Carlos Tevez se mostró relajado ante la decisión de Arasa y Lucas Novelli Sanz, quien estaba en el VAR. En conferencia de prensa, el Apache dijo: “El tema del arbitraje fue puntual con Dóvalo. No son todos iguales. Hoy el protagonista fue mi equipo. Dejémoslo ahí, ya está”.

Sobre lo sucedido ante el Guapo, agregó: “Yo no desconfío del árbitro. Lo dejé bien claro en la conferencia, nos dijeron que iba a pasar una cosa y pasó. Eso es lo que te da bronca". Sin embargo, el entrenador quiere dar vuelta la página: "Ya pasó, seguiremos trabajando para que Independiente le vaya bien”.

Luego de los arbitrajes que sufrió Independiente y la feroz denuncia del entrenador, también se habló sobre su continuidad. En ese sentido, Tevez fue categórico y sentenció: “No me voy a ir. Tengo 3 años más de contrato. Le estoy agradecido a la gente por bancarme y trabajo para que me aplaudan porque se sienten representados por el equipo y no por cuestiones extra futbolísticas"