¿Otro más? El argentino que se podría sumar al Chelsea de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho

Aaron Anselmino , defensor argentino que llegó al Borussia Dortmund tras ser vendido desde Boca por 18 millones de dólares, podría regresar al Chelsea , club que posee sus derechos. El motivo principal sería la escasa cantidad de minutos disputados este semestre, consecuencia de diversas lesiones, lo que ha impedido que el jugador cumpla con los requisitos pactados en el contrato de préstamo.

Ante este escenario, el club inglés evalúa ejercer la opción de finalizar el préstamo, originalmente estipulado hasta mediados de 2026, para reintegrar a Anselmino en enero. Esta medida replicaría la estrategia adoptada por Manchester City con Claudio Diablito Echeverri, quien fue retirado del Bayer Leverkusen y posteriormente incorporado al Girona español debido a una situación similar respecto a la falta de oportunidad en el campo.

Durante su paso por Borussia Dortmund, Anselmino llamó la atención por su rendimiento en cada participación, destacándose por la solidez en los cortes defensivos y su buen manejo del balón, factores que inicialmente entusiasmaron al club alemán. Pese a ello, la reiterada ausencia por lesiones ha limitado notablemente su proyección en el equipo. El dato extra es que los británicos tienen cubierto el cupo de seis extranjeros cedidos en otros equipos, por lo que el retorno del argentino, además de darle una alternativa en la última línea, le abriría otra plaza para sacarse de encima a otro elemento de la plantilla.

image

Según la edición impresa del medio alemán Sport Bild, Chelsea también le comunicó explícitamente al equipo alemán que el joven zaguero argentino, que tuvo un ascenso notorio en la Bundesliga, no está disponible en el mercado de transferencias. Esta postura, reiterada varias veces por el club inglés, incrementa la presión sobre la directiva del Dortmund ante la urgente necesidad de refuerzos, especialmente de cara al próximo mercado de fichajes de enero, cuando el club tiene la expectativa de lograr avances clave tras varias frustraciones recientes.

La postura del Borussia Dortmund

El director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, expresó de manera pública su interés en adquirir los servicios de Aaron Anselmino de manera permanente, una declaración que choca con la firme negativa de la directiva londinense. A pesar de la resistencia del Chelsea, la expectativa en Alemania es que el Dortmund volverá a la carga por Anselmino en la próxima ventana de transferencias.

Kehl ya demostró en el pasado su capacidad para incorporar refuerzos en el mercado de invierno europeo, e incluso logró sortear negativas contundentes de los Blues durante las conversaciones para la compra definitiva de Carney Chukwuemeka. El medio alemán señaló que la situación de Anselmino “está lejos de estar resuelta”, dejando abierta la puerta a nuevas gestiones y posibles giros en los próximos meses.

image

A lo largo de la temporada, Anselmino, de 20 años, superó un período marcado por problemas físicos, consolidándose como una de las principales opciones en la alineación inicial de su equipo bajo la dirección de Niko Kovac. Antes de verse afectado por una nueva racha de lesiones, el defensor fue titular en dos encuentros consecutivos de la liga y dos partidos de la Champions League, además de anotar su primer gol en la Bundesliga en la jornada 12, un tanto clave que sirvió para derrotar al Bayer Leverkusen, rival directo en la pelea por los puestos de vanguardia.