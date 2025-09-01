Otro más: el argentino que se suma al Chelsea de Enzo Fernández y Garnacho

El Chelsea de Inglaterra confirmó, en las últimas horas del mercado de pases europeo, la incorporación del argentino Facundo Buonanotte a su plantel. El ex Rosario Central llega cedido desde Brighton & Hove Albion hasta el final de la temporada.

El mediocampista jugó la campaña pasada a préstamo en Leicester City, equipo que descendió al Championship. Estuvo cerca de sumarse al Leeds United, pero la operación no prosperó y finalmente recaló en Chelsea.

El acuerdo con Brighton no incluye opción de compra obligatoria, por lo que ambos clubes deberán negociar si el conjunto londinense quiere retenerlo al término de la temporada. Facundo Buonanotte es el segundo movimiento de este mercado entre Brighton y Chelsea, luego del traspaso de Joao Pedro.

image

En los últimos años, esa relación también llevó a Stamford Bridge a Moisés Caicedo, Marc Cucurella, Robert Sánchez y al entrenador Graham Potter junto a parte de su cuerpo técnico.

Otro argentino más en el campeón del mundo

El Chelsea, ganador del Mundial de Clubes celebrado este año. Suma un nuevo argentino, siendo Facundo Bounanotte el tercero en integrar el actual plantel que dirige Enzo Marescca. Enzo Fernández fue el primero en llegar de la actual camada. Sus grandes actuaciones lo llevaron a convertirse en un titular indiscutido, casi desde el primer minuto, y hoy en día es uno de los preferidos de la hinchada Blue y segundo capitán del equipo.

En los últimos días, se confirmó la llegada del argentino Alejandro Garnacho, quién abandonó el Mancherter United al no ser tenido en cuenta por el entrenador Rubén Amorim. El Bichito llega con la intención de ganarse un lugar en el XI titular y sumar minutos que le permitan retornar a la consideración de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

image

De esta manera, y sobre el cierre en el mercado de pases, Bounanotte, formado en Rosario Central y con dos clubes previos en la Premier League, se convierte en el tercer jugador argentino del actual plantel y el noveno en toda la historia del Chelsea.

El primero en llegar al club londinense fue Juan Sebastián Verón, proveniente del Manchester Utd., en la temporada 2003-2004. En esa misma campaña llegaría Hernán Crespo, que estuvo un año al igual que la Brujita. El delantero ex River volvería a los Blues para la temporada 2005-2006. En la temporada 2008-2009 jugaría en el Chelsea el delantero Franco Di Santo. En aquel entonces no era tan conocido en la Argentina ya que su formación la realizó casi enteramente en Chile. En el club londinense no logró establecerse y solo estuvo un año.

Casi 10 años después llegaría el cuarto argentino al Chelsea y el primero que duró más de un año de manera consecutiva y el primero en estar presente en al menos tres temporadas. Fue el arquero Willy Caballero, proveniente del Manchester City, que llegó a los Blues en 2017 y se mantuvo hasta 2021. Una vez que se retiró, se mantuvo en el club como colaborador en el área futbolística. En 2019, durante un periodo de seis meses, se dio el paso sin pena ni gloria de Gonzalo Higuaín, victima de la famosa "maldición del 9" en el Chelsea. Por último, en este mercado de pases abandonó el club el defensor ex Boca, Aaron Anselmino, que al no tener minutos optó por irse al Borussia Dortmund de Alemania.