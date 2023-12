Pablo Giralt contó detalles inéditos de su entrevista viral con Messi

Giralt-entrevista-Messi.mp4

Y profundizó sobre el momento: “Fui a la casa, toqué la puerta, te atiende él y vos decís: ‘te está atendiendo este pibe’, yo no sabía qué hacer. Quería abrazarlo, besarlo”.

En el medio del diálogo que mantenía Messi en su casa parisina, Giralt quebró el llanto frente a los ojos del jugador de Inter Miami, que se recostó sobre el sillón con un gesto de vergüenza ante la situación. El relator explicó qué lo llevó a llorar: “Es tan dulce el pibe, entonces es más. Es muy humano. Se me vino a la cabeza mi ciudad, los años de soledad, siendo un chico del interior venir acá donde cada uno tiene su vida, estar solo los fin de semana, encerrado en los cines para distraerme los fin de semana y tener una vida absolutamente monótona, aburrida. Es muy difícil, y esperar esa oportunidad y poder hacer este laburo...".

Y agregó: “Le he dedicado mi vida al laburo y a mi profesión porque siempre quise ser relator de fútbol desde que era chiquito. Jugaba con los soldaditos, le sacaba a mi vieja el trapo rejilla y con bolitas de vidrio jugaba a eso, relataba los partidos de mis amigos y todo esto, llegar a este punto es increíble”.

Messi-Giralt-Llanto.jpg

“Cuando termina la nota digo: ‘esta parte no va al aire’, porque no me gusta cómo me sentí ahí. Grabo el video y se lo mando a mi amigo Nico Vázquez, que tiene una sensibilidad particular. Se lo mando y le dije que lo mire y me dé su opínión. Me dijo ‘Pablo, esto va así. Porque vos sos eso y Leo es eso, es un momento único’., contó Giralt en su relato, y confesó: “No hablé nunca más con Leo, no lo quise molestar ni nada”.