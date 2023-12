En 2024, Luis Suárez y Lionel Messi jugarán juntos nuevamente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/intermiamicf/status/1738235730126639375?s=48&t=hhbbCbpTp-G4lPuEq12oFQ&partner=&hide_thread=false El comienzo de un nuevo sueño pic.twitter.com/MG5DvX0Hbm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023

El Pistolero, sin equipo desde que dejó el Gremio, aterriza en la MLS con un contrato de un año efectivo a partir de enero, ya que el 31 de diciembre finaliza su vínculo con el Tricolor. Luego de una temporada, existe la opción de estirar el vínculo por una más.

En total, en el conjunto brasileño jugó 53 partidos, marcó 27 goles y aportó 19 asistencias, por lo que llega en un gran momento.

Será uno de los tres jugadores franquicia del Inter, sustituirá al venezolano Josef Martínez y estará disponible para la pretemporada que contará con amistosos ante el Al Hilal de Neymar (lesionado) y Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

Aunque todo parecía cerrado desde hace mucho tiempo, una cuestión física dilató un poco la decisión del futbolista de la selección de Uruguay.

image.png

“En la parte externa de la rodilla derecha tengo una hiperextensión que hace que no me quede la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía que me hice en 2020 en Barcelona en enero. Llevaba 3 meses trabajando y justo vino la pandemia, nos mandaron a encerrar y en el último mes terminé trabajando en mi casa solo. No es lo mismo que yo haga cuádriceps o trabajos que venga un fisio y te extienda bien la rodilla. Lo que siento es un pinchazo constante", explico Suárez.

Y agregó que "la suerte que tengo es que no se me hincha la rodilla. Si me generara líquido no podría ni moverla. A veces se me traba, llega un límite que no la puedo doblar. Después de los partidos es impresionante. El día antes del partido me tomo tres pastillas, una al otro día a la mañana, y horas antes de jugar me pincho un Voltaren (antinflamatorio y analgésico)”.