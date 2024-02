Pablo Solari, picante contra Boca después del Superclásico: "No nos patearon al arco"

Tras la igualdad como local ante el “Xeneize”, el ex jugador de Colo Colo de Chile declaró: "Todavía no pude hablar con el grupo. Nos vamos con sabor a poco. Fue un partido donde no nos patearon al arco. Nos vamos fastidioso, nos podíamos haber llevado la victoria que era lo que queríamos para nuestra gente".