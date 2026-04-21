Pedro Troglio se peleó con periodistas en conferencia de prensa tras el empate de Banfield: "Han pedido mi cabeza"

El entrenador de Banfield apuntó contra el periodismo en conferencia de prensa y lanzó una fuerte acusación. El video del tenso momento.

Banfield empató sin goles ante el puntero de la zona B Independiente Rivadavia de Mendoza y su entrenador Pedro Troglio estalló en conferencia de prensa tras el encuentro. No lo hizo contra el plantel, ni se mostró disconforme con el rendimiento de sus jugadores, sino que explotó contra la prensa con una fuerte acusación.

Cuando hablaba del análisis del partido, Troglio hirvió de bronca por los dichos del periodismo y no dudó en hacerles saber su molestia: “En líneas generales: estoy contento con el equipo. Estoy molesto con muchos de ustedes, con muchos que han pedido mi cabeza. Eso es de muy mala gente, muy mala gente. Porque uno puede criticar, opinar de fútbol, no pedir la cabeza de un entrenador, no pedir el trabajo de alguien, porque son periodistas, muchachos. Y muchos están acá, periodistas son. Entonces no son tipos que pueden darse el lujo de hacer echar a alguien, porque yo no vengo acá y digo ‘echen a alguno de estos que hacen cualquier pregunta’. Yo soy respetuoso desde el primer día que llegué acá”,

Sin freno y visiblemente enfadado con la situación, sumó con una acusación: “Creo que están operando de una manera incómoda para mí, no me lo merezco. Porque tengan problemas con otra gente no tienen que involucrarme a mí. Quiero aclararlo porque yo leo. Y la verdad, me lo paso por las... pero me calienta que pidan la cabeza de una persona. Porque yo no soy un pendejo, tengo 61 años, muchachos. Soy un entrenador de fútbol que se dedica a esto y que viene todos los días a laburar, no cobra y le está metiendo el lomo como un loco”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2046382790522831152&partner=&hide_thread=false EL ENOJO DE PEDRO TROGLIO EN CONFERENCIA DE PRENSA: “¿A DÓNDE ME VOY A IR? ME VOY A QUEDAR Y ME VAN A TENER QUE BANCAR ACÁ ADENTRO” pic.twitter.com/PDqzYSINkn — TyC Sports (@TyCSports) April 21, 2026

“Entonces, que pidan mi cabeza, y muchos que tampoco están acá, que se esconden, que ni siquiera son hinchas de Banfield. Tengan cuidado con eso, porque yo soy bueno hasta cierto lugar. Después, la verdad es que vengo... Si hubiéramos ganado, ni venía. Vengo a poner la cara, como la puse siempre. Pero estoy conforme con el equipo, si bien los puntos no están buenos; de visitante tampoco. Es la primera vez en mi historia de entrenador que llevo seis partidos sin ganar de visitante. Parece que nunca ganaste de visitante... El clásico pasado lo ganamos acá. Parece que nunca ganaste el clásico, porque no sé de dónde sacan todas las cosas para maltratar a alguien”, sumó en su relato.

En el cierre del tema, soltó: “Estoy molesto con ese tema. Porque se critica, se opina, se puede criticar severamente y no estar de acuerdo conmigo totalmente, y yo lo acepto. Pero no que pidan la cabeza ‘el entrenador se tiene que ir’. ¿A dónde me tengo que ir, papi? Si hace un año que el equipo viene poniendo el pecho como un loco acá, sin quejarme. ¿A dónde me voy a ir? Entonces me voy a quedar y me van a tener que bancar la cara”.

Lo cierto es que el equipo está a seis unidades de los puestos de clasificación en el torneo doméstico siendo que es esa la cantidad de puntos que hay en juego.