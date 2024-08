Pep Guardiola rompió el silencio y contó la razón especial por la que se fue Julián Álvarez del City

Si bien el cordobés lo ganó todo en el equipo ciudadano, que fue la institución, junto con su DT, quienes le dieron la confianza a la Araña, no solo para llegar a Europa desde River, sino que también le dieron un lugar importante en la rotación del equipo, aunque a vecer no tanta como esperaba el jugador.

image.png

Ahora, tras la conferencia y la presentación oficial en el Colchonero, el entrenador catalán volvió a hacer referencia a la salida de Julián Álvarez de su equipo, y se mostró comprensivo con las ganas del atacante.

Pep Guardiola habló de nuevo sobre Julián Álvarez

El director técnico habló con ESPN, donde dejó en claro su postura sobre la salida del oriundo de Calchín: “Cuando se quieren ir es porque no están felices aquí. Y cuando no están felices aquí, no pueden rendir al máximo nivel”.

Embed - dataref Argentina on Instagram: "“Cuando se quieren ir es porque no están felices aquí. Y cuando no están felices aquí, no pueden rendir a su máximo nivel. Aquí exigimos que rindan al máximo nivel. Tú no puedes, en cualquier profesión, levantarte por la mañana y hacer lo mejor con una gran sonrisa si te quieres ir. Luego lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo con el club. Siempre lo he pensado: si quieres estar es porque te apetece estar aquí. La vida del futbolista es muy corta y tienen que buscar sitios donde crean que van a ser más felices”. Pep Guardiola en @disneyplusla." View this post on Instagram A post shared by dataref Argentina (@dataref_ar)

"Tú no puedes, en cualquier profesión, levantarte por la mañana y hacer lo mejor con una gran sonrisa si te quieres ir. Luego lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo con el club", agregó a continuación el ex Barcelona y Bayer Munich.

Sin ahondar mucho más en el tema, Guardiola fue claro y contundente: "Siempre lo he pensado: si quieres estar es porque te apetece estar aquí. La vida del futbolista es muy corta y tienen que buscar sitios donde crean que van a ser más felices”.

De donde surgió el apodo de Araña según contó Julián Álvarez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SC_ESPN/status/1823321818226102660?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1823321818226102660%7Ctwgr%5Efe2db533f23ec2891f407950692fbfbe2fc14efa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fdeportes%2Fjulian-alvarez-conto-cuando-llego-madrid-la-verdad-su-apodo-la-arana-n1136125&partner=&hide_thread=false ¿Cómo nació el apodo de ARAÑA? ¡Así se lo contó Julián Álvarez a su nuevo club, Atlético de Madrid!



@Atleti pic.twitter.com/oYZE6tHZIa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2024

Desde su etapa en River Plate, club en el cual se formó, al joven delantero argentino se le ha apodado como “La Araña”. Incluso su celebración es alusiva al gesto de Spiderman al lanzar telarañas, durante su presentación con el Atlético el propio Julián explicó el origen de este curioso sobrenombre.

“El nombre de La Araña viene desde muy chico, desde los tres o cuatro años jugando con hermanos y amigos me empezaron a llamar así y toda le gente del pueblo me llamó por Araña, era muy normal para mí. Llegaba el punto que me llamaban Julián y no me daba la vuelta. Ya quedó para siempre, es mi apodo desde muy chico y seguimos con eso”, explicó.

Además, cuando la entrevistadora le preguntó como preferían que lo llamen, el atacante de apenas 24 años respondió: “Julián o Araña”.