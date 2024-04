Pichón de crack: los goles que hizo el hijo de Messi en Miami el fin de semana

El hijo de Lionel Messi , Mateo, continúa captando la atención del mundo futbolístico con su destacada actuación en las categorías juveniles del Inter Miami. El pequeño de ocho años demostró una vez más su talento al anotar cinco goles durante un partido del Sub 9 del club, lo que generó revuelo en las redes sociales.

Este no es el primer episodio que protagoniza Mateo en el mundo del fútbol. El año pasado, ya había sido tendencia por un golazo en las Infantiles del Inter Miami, lo que evidencia su creciente impacto en el ámbito deportivo. Su participación en las categorías juveniles del club, junto con su hermano Thiago, ha convertido a la familia Messi en asidua espectadora de los partidos del equipo.

Qué dijo Messi sobre que sus hijos sean futbolistas

A pesar del reconocimiento y los elogios que recibe, tanto Mateo como su hermano Thiago se enfrentan a las inevitables comparaciones con su padre y al peso de llevar el apellido Messi. Sin embargo, Lionel y Antonela Roccuzzo están comprometidos a brindarles un ambiente en el que puedan disfrutar del deporte y evadir la presión externa.

Messi 1.jpg Mateo Messi

Hace un tiempo, en una entrevista en donde le preguntaron por sus hijos, Lionel Messi contó sobre cómo ve que sus hijos se metan en el mundo del fútbol. “Por un lado me encantaría que les guste el fútbol y que continúen, pero por el otro lado sé que es un deporte muy difícil, que no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte de ser profesional. Depende de muchas cosas y se tienen que hacer muchísimos sacrificios. Sé que tienen el peso de ‘ser los hijos de’ y que todo el tiempo, constantemente, los van a estar comparando o buscando similitudes con su papá, pero en ese sentido creo que ellos están desde chiquitos preparados a separar, aunque no debe ser fácil”, contó en ese momento Lionel Messi.

Lo que no hay duda es que el campeón del mundo no quiere que sus hijos tengan un trato especial por ser él, tanto es así que hace unos meses se había viralizado un video en donde Lionel Messi le indicó a Mateo que era importante ir a entrenarse todos los días, aunque el pequeño había protestado por eso.