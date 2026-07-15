Piel de gallina: así se vivió el himno antes de Argentina - Inglaterra

La Selección Argentina enfrenta a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta.

Piel de gallina en la previa de Argentina - Inglaterra : el himno nacional argentino se vivió con enorme intensidad antes de la semifinal del Mundial 2026 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde los jugadores de la Selección lo cantaron a todo pulmón y protagonizaron una de las imágenes más emotivas de la jornada.

Con los futbolistas abrazados y completamente concentrados, la Albiceleste entonó las estrofas con fuerza mientras desde las tribunas bajaba un clima cargado de tensión. En medio de ese momento, parte de los hinchas ingleses presentes en el estadio chiflaron el himno argentino, lo que aumentó todavía más la temperatura de la previa.

Lejos de distraerse, los dirigidos por Lionel Scaloni mantuvieron la mirada al frente y acompañaron cada palabra con gestos de emoción y determinación. La escena terminó de marcar el tono de un partido especial, con un lugar en la final de la Copa del Mundo en juego y una rivalidad histórica como telón de fondo.

EMOCIÓN TOTAL: así se vivió el himno de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium antes del duelo vs. Inglaterra.



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El cierre del himno encontró a los jugadores argentinos unidos y a la espera del comienzo del encuentro, en una postal que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más fuertes de la antesala de la semifinal.

La estrategia de la Selección Argentina ante Inglaterra

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, aseguró este miércoles que el equipo nacional intentará hacerse “dueño de la pelota” y halagó al técnico Thomas Tuchel, al que se enfrentará en el encuentro.

“Nosotros intentaremos hacernos dueños de la pelota. La idea es agarrar la pelota que es como nos defendemos. Nosotros sufrimos cuando no tenemos la pelota, por eso buscaremos tenerla y lejos de nuestro arco”, expresó.

En diálogo con Telefe, manifestó además: “Argentina e Inglaterra son dos selecciones que llegan generalmente a una instancia de final y es extraño que sea en semifinales”.

“Me encanta su entrenador, le tengo aprecio, me gusta su manera de ser y de jugar, le dio su impronta a la selección”, aseveró Scaloni y señaló que el equipo inglés: “Es un rival difícil, histórico, es un gran rival”.

Al ser consultado por el encuentro entre ambas selecciones en el Mundial de México de 1986, dijo: “Fue el partido más importante en la historia de los Mundiales. Lo más importante es que quedó grabado en nuestros corazones”.

El dato que ilusiona a la Selección Argentina

La Selección argentina le ganó 3-1 a Suiza, en tiempo extra, y consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, donde se enfrentará con Inglaterra con el objetivo de extender una gran marca que arrastra desde 1930.

Esto se debe a que la "Albiceleste" tiene récord perfecto en semifinales de Mundiales, dato que ilusiona de cara al cruce contra la selección de "Los Tres Leones".

La primera vez que la Selección disputó las semis de un Mundial fue en Uruguay 1930, donde goleó 6-1 a Estados Unidos para meterse en el partido decisivo, aunque en este último caería 4-2 frente a Uruguay.

Mientras que, la última fue en Qatar 2022 la Selección argentina tuvo una actuación consagratoria en las semifinales, instancia en la que goleó 3-0 a Croacia gracias al gol de penal de Lionel Messi y al doblete de Julián Álvarez.