Pipo Gorosito volvió a quejarse por el arbitraje en la previa al partido con Boca en la Bombonera

La tensión crece de cara al choque decisivo entre Boca y Alianza Lima por la fase 2 de la Copa Libertadores. Mientras el equipo de Fernando Gago busca revertir el 0-1 de la ida para meterse en la fase de grupos, Pipo Gorosito no perdió la oportunidad de encender la previa con fuertes declaraciones. En el centro de la polémica, el arbitraje del chileno Piero Maza, designado para dirigir el partido de vuelta.

Gorosito, siempre filoso en sus declaraciones, puso en duda la imparcialidad del juez, recordando que el mismo árbitro dirigió el encuentro en el que Alianza Lima venció 3-1 a Nacional de Paraguay en la fase anterior. “No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, afirmó en conferencia de prensa.