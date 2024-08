Plantó bandera: por qué el presidente de Vélez se enfureció con Riquelme y Boca

El interés por Aquino fue manifestado directamente por Juan Román Riquelme, vicepresidente y referente máximo del fútbol en Boca, quien personalmente contactó al jugador la semana pasada para expresarle su deseo de verlo vestido con la camiseta azul y oro. No obstante, desde Vélez la respuesta fue contundente. El presidente del club, Fabián Berlanga, dejó en claro que el equipo de Liniers no tiene intención alguna de desprenderse de su estrella, al menos no por las vías que Boca podría intentar.

Berlanga 1.jpg Aquino, la gran figura de Vélez

El enojo de la CD de Vélez con Boca y Riquelme

“Me sorprende, algunos lo dieron por hecho. Nadie se comunicó dirigencialmente con Vélez. A lo mejor con Claudio y su repre, pero con nosotros nadie. Me llama la atención, porque tendrían que comunicarse con nosotros y le vamos a manifestar que no estamos dispuestos a negociarlo", declaró Berlanga, visiblemente molesto por la situación. Y no se quedó ahí, sino que lanzó un dardo directo a Riquelme y su equipo: "No vamos a vender jugadores que nosotros estamos necesitando para lograr el objetivo, de ninguna manera. Del lado de Vélez no, pero no sé qué otra artimaña pueden usar del otro lado”.