Polémica en el TC: el cruce picante de Julián Santero y con Mariano Werner por una historia de Instagram

En el momento, el piloto cuyano protestó la decisión, pero no tuvo más remedio que cumplirla para evitar sanciones.

El orden no se alteró más hasta el final de la carrera, pese a que Santero tuvo una última chance a falta de una vuelta por el ingreso del pace car que devolvió las diferencias a cero.

Apenas se bajaron de los autos, a Werner se lo vio eufórico y su escolta se borró lo más que pudo de la escena.

Santero no quiso hablar con la transmisión oficial de la TV pública tras la llegada ni tampoco participó de la "zona de pilotos", a la que siempre asisten los integrantes del podio de cada carrera y se transmite en vivo por la misma señal. Esa ausencia fue notoria, porque de hecho Werner quedó hablando solo de la maniobra de la polémica con Hernán Palazzo, que fue tercero.

Antes de subir al podio, el ganador y su escolta cruzaron palabras por dos segundos. “Tuve un pequeño diálogo con él, en el que no comparto lo que me dijo, pero lo charlaré en privado. Cuando él fue campeón fui lo más profesional posible, lo felicité y él no hizo lo mismo ahora”, le dijo Werner a SoloTC, medio especializado de la categoría.

Mariano festejó con todo y la cara de Julián lo dijo todo. Apenas terminó la ceremonia protocolar, el mendocino se fue derecho a hablar con los comisarios deportivos y no realizó declaraciones públicas hasta el lunes por la noche.

La cosa se puso personal

Ambos pilotos se cruzaron en el programa Última Vuelta, donde obviamente no estuvieron de acuerdo. De todas formas, en cuanto a la decisión de los Comisarios Deportivos no hubo mayores polémicas, ya que Santero no lo entendió como una cuestión personal, sino de criterios, mientras que su rival dijo que él tampoco considera que esas maniobras sean peligrosas.

La discordia surgió respecto de una historia de Instagram de la esposa de Mariano Werner, quien acusó de "miserable" a Santero por no haber saludado a los hijos del ganador en la subida al podio.

El mendocino le achacó a su colega esa situación argumentando que le hizo "mala fama" por, supuestamente, no saludarlos. "Si fue así, te pido disculpas", aclaró Werner.

Santero respondió nuevamente "vos estabas ahí Mariano, los saludé adelante tuyo a los nenes", a lo que el Zorro contestó "yo me subí mucho más tarde. No fue así, vos sabés bien, quizás malentendieron los nenes el cruce de palabra que tuvimos. Sabés el respeto que te tienen".

El equipo de Santero, de la calentura a la "corrección política"

Del lado del último campeón, Mauricio Tucci, manager deportivo y director del Fispa Corse, se encargó de hablar con la prensa.

Si bien fue crítico con la decisión, al mismo tiempo se mostró respetuoso. “Recibimos un recargo de parte de los comisarios deportivos, no entendemos por qué ni lo compartimos, pero hubo que acatarlo. No lo comparto porque Julián está de la línea blanca para adentro y hay lugar de sobra para ir por afuera. Julián hace una maniobra quirúrgica, espectacular, como hace mucho no veo. Mariano nos lleva 200 o 300 metros con las dos ruedas derechas sobre la tierra, al límite de donde lo podía llevar, y es lo mismo que hace Julián cuando busca el radio para doblar. Con el espacio que le deja podían doblar 3 autos, no 2. Por eso no comparto la sanción”, indicó.

De todas formas, admitió las dificultades que implica tomar decisiones para las autoridades. “Hay que estar en el lugar de los comisarios deportivos, porque cuando empiezan a analizar la maniobra es porque Werner empieza a llamar por la radio diciendo que no tuvo espacio para doblar. Están recibiendo la queja de un piloto mientras tienen que tomar la decisión en un segundo”, opinó Tucci.