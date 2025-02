Por qué Boca todavía puede comprar a Leandro Paredes, a pesar que se cerró el mercado de pases

Leandro Paredes se volvió una obsesión para Boca en todo los aspectos (dirigencial, hinchas, etc) a punto tal que la séptima, el reclamo por un nuevo trofeo de Copa Libertadores que se sostiene desde hace años, quedó a un costado -por el momento- Lo quieren y él quiere volver, pero las negociaciones no concretan la repatriada y la preocupación crece.

Hay una cesión de préstamo que podría darle al club ese tiempo soñado por la CD para incorporar al mediocampista: Mauricio Benítez, formado en las inferiores del club, podría ser cedido al Royal Antwerp de Bélgica. Hay expectativas para que esta operación se realice y el mediocampista campeón del mundo llegue a un acuerdo por el contrato que lo unirá con la institución.

La reacción de Leandro Paredes en medio de los rumores de salida a Boca

El jueves pasado, en el partido de Europa League ante el Eintracht Frankfurt, Paredes jugó 60 minutos antes de ser reemplazado por Bryan Cristante. Su reacción al salir del campo no pasó desapercibida: pateó una botella con evidente molestia y evitó dar declaraciones cuando fue abordado por periodistas del Corriere dello Sport que le preguntaron sobre su posible salida de Boca.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Claudio Ranieri, entrenador de la Roma, intentó bajarle el tono al tema: "Él no se decepcionó, simplemente quería seguir jugando. Es algo positivo, también es algo lindo. En fin, no tiene mayor relevancia", expresó. Pero cuando fue consultado sobre la posibilidad de que Paredes regrese a Boca, su respuesta fue más tajante: "No me interesan los rumores. Estoy muy feliz si se queda. Él sabe cuánto lo respeto. Me entristecería perder a un campeón del mundo y a un jugador increíble que, incluso cuando no jugaba, entrenaba con (Mats) Hummels a toda velocidad".

Boca avanza y Paredes se ilusiona

A pesar de la postura de Ranieri, en Boca son optimistas. En las últimas horas, hubo un nuevo contacto entre Juan Román Riquelme y Paredes, donde el mediocampista le habría manifestado su deseo de volver ahora. El club ya le ofreció un contrato por cuatro años, igualando el salario de Edinson Cavani, y la decisión final ahora depende de la Roma y de si logran encontrar un sustituto antes del cierre del mercado el 3 de febrero.

Los italianos ya sondearon posibles reemplazos, entre ellos Casemiro (Manchester United), Davide Frattesi (Inter) y Rocco Reitz (Borussia Mönchengladbach). Pero con el tiempo en contra, la llegada de uno de ellos no parece sencilla.

Mientras tanto, Boca también tiene su propio calendario que jugar. El mercado de pases argentino cierra el 31 de enero, aunque la partida a préstamo de Mauricio Benítez a Royal Antwerp le da margen hasta marzo para incorporar jugadores. Esto podría ser una ventaja en caso de que la negociación con la Roma se estire más de la cuenta.