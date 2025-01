Un ex Boca habló de la final con Madrid y sorprendió por una extraña frase

Zárate fue protagonista de una de las frases más recordadas en la antesala de aquel Superclásico histórico. Antes de que se definiera la serie, el delantero declaró con convicción: "El que pierde esta final tiene que irse del país". Cinco años después, el exjugador de Boca tomó con humor su propia sentencia: "Y me fui. Me fui como un mes a Dubái y no volví más", dijo entre risas.

Zarate 1.jpg Mauro Zárate

Cómo fue la final entre Boca y River en Madrid

Uno de los puntos que el exdelantero destacó en la entrevista fue la compleja preparación que tuvo Boca para la final de vuelta. Si bien el equipo llegó con confianza a Madrid, el desgaste físico de algunos futbolistas clave fue un factor determinante en el resultado.

"Allá llegamos con chicos tocados que eran importantes, como por ejemplo Pablo Pérez", reveló. "Para mí era muy importante en el equipo y estaba muy mal del talón. Se infiltró en la entrada en calor y el primer tiempo, pero la verdad es que no pudo jugar. Entró a la cancha, pero no pudo jugar", explicó sobre el exvolante xeneize.

Zárate también mencionó a Cristian Pavón, Fernando Gago y Sebastián Villa, quienes no estaban al 100% físicamente, aunque todos hicieron el esfuerzo por estar presentes en el partido más importante de sus carreras. "Es entendible, esa final no se la quiere perder nadie. Pero nos costó mucho", reconoció.

Zarate 2.jpg Mauro Zárate en su paso por Boca

La polémica frase de Mauro Zárate: “Fue una final hermosa”

El exdelantero también revivió los caóticos momentos que se vivieron antes del partido de vuelta, cuando el micro de Boca fue atacado en las inmediaciones del Monumental, lo que llevó a la suspensión del partido y su posterior reubicación en Madrid.

"Recuerdo cuando explotan todos los vidrios y empieza a entrar gas pimienta. No entendía qué habían tirado. El gas molestaba, picaba, era horrible", recordó sobre aquel episodio que marcó un quiebre en la historia del fútbol argentino.

Zárate no ocultó su decepción por no haber tenido minutos en la final. Si bien no hubo reproches públicos, dejó entrever que no esperaba quedar relegado en un partido de tal magnitud. "Guillermo (Barros Schelotto) no me pidió disculpas por no ponerme, pero sí charlamos después. Fue una final hermosa que perdimos", expresó.

A pesar de todo, Zárate se quedó con lo positivo de aquella experiencia. Más allá de la derrota, reconoció la intensidad y la emoción del encuentro, asegurando que fue una de las finales más impresionantes de la historia. "La final fue hermosa. No nos tocó ganar, pero fue hermosa", concluyó.