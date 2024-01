Por qué Diego Díaz tiene los días contados en TyC Sports

El conductor de la cadena deportiva no pudo evitar mostrar su enojo con su lugar de trabajo y estalló el escándalo.

Es que el conductor de TyC Sports desde hace tiempo siente que fue perdiendo protagonismo en en canal deportivo, por lo que en diálogo con Paparazzi no dudó en mostrar su descontento con su actual situación.

"Hace 17 años que estoy en TyC Sports. Estoy contento y me gustaría mucho más lugar. Hace un año y medio que el canal modificó mi trabajo dentro del canal. Estoy un poco enojado y no tengo por qué ocultarlo", afirmó el periodista sin tapujos, dejando a todos perplejos con sus declaraciones durante la Fiestazzi.

En una interna que ha explotado, surge la incógnita sobre la posibilidad de resolver las diferencias que, hasta el momento, parecen insalvables. El considerable disgusto de Díaz lo llevó a reconocer que no tendría problemas si se concreta su salida del canal deportivo.

La amenaza de Diego Díaz a TyC Sports

"Lo que estoy queriendo es trabajar. Lo cual también me abre a que, si en algún momento aparece algo fuera de TyC Sports, lo voy a contemplar. Ya sea de la conducción o de la animación porque es algo que me guste hacerlo y no creo que solamente pueda estar ligado a un programa deportivo", sentenció Diego, manifestando su deseo de explorar nuevas oportunidades laborales.

Diego Díaz 2.jpg Diego Díaz evalúa irse de TyC Sports

Diego Díaz, una de las grandes estrellas de TyC Sports durante su recorrido desde 2012, ha sido parte de proyectos emblemáticos como Tiempo Extra, TyC Sports Verano, No todo Pasa y Súperfutbol, consolidándose como un referente en el canal. La incertidumbre sobre su futuro laboral genera expectativas tanto para la audiencia como para la empresa, que, ante la posibilidad de su partida, seguramente buscará retener a una de sus figuras más icónicas.