Por qué el arquero de la reserva de River explotó contra Demichelis

"Es una locura, algo que tenía por cumplir porque era un objetivo que me puse a principio de año. Se lo tengo que dedicar a mi familia que me acompañó en un momento en el que yo no podía jugar, no me dejaban jugar”, arrancó diciendo el arquero pos triunfo.

“Me habían sacado las oportunidades que podía demostrar en los partidos de Reserva y ellos estuvieron acompañándome porque fueron meses largos y duros", expresó el jugador a pura sinceridad, con las pulsaciones todavía a mil.

Aunque no dio destinatarios, sus palabras parecen haber estado dirigidas al cuerpo técnico anterior, con que el quedó relegado por detrás de Franco Armani y en aquel entonces Ezequiel Centurión (hoy en Independiente Rivadavia).

Y ante la decisión de que Santiago Beltrán sea el arquero de la Reserva, Lucas quedó sin la posibilidad de sumar muchos minutos (apenas atajó cuatro encuentros en el primer semestre) a pesar de haber ido a la pretemporada en Estados Unidos.

La actualidad de Lucas Lavagnino

La oportunidad recién se le presentó a mediados de septiembre. Tras la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió Beltrán en una práctica en el Monumental, el arquero se adueñó del arco en la Copa Proyección y tuvo revancha.

"Me entrenaba para mí", agregó Lavagnino, en medio de la emoción por una noche en la cancha de Platense que jamás olvidará. Y tras el descargo, sí eligió enfocarse en su notable actuación y habló sobre el penal que le tapó a Simón Pérez sobre el cierre del primer tiempo.

"No pensé. Fui decidido ahí. Me habían pasado los penales y al #7 (Ladstatter) me lo habían marcado para abrir, pero cuándo la agarré el nueve dije: '¿Acá qué hago?'. Fui decidido a ese lado", reconoció.