Quién es el goleador del fútbol argentino al que River le hizo una oferta

Es por eso que si bien aún falta una fecha para que se acabe la actual Liga Profesional de Fútbol y el Millonario ya no tiene chances de campeonar, necesita revertir la imagen de este 2024 irregular, y por ello Marcelo Gallardo junto a la dirigencia del club empiezan a barajar opciones para sumar poder y jerarquía al equipo, y en eso tienen en vista a un goleador de un equipo del interior.

Con 36 años, Franco Jara atraviesa un momento espectacular en Belgrano y, aunque los resultados no lo acompañaron a nivel grupal, el experimentado delantero está a una fecha de consagrarse como máximo goleador de la Liga Profesional.

En ese marco, el cordobés sumó un poroto más para ganarse el corazón de los hinchas: le dijo que no a River en un contexto en el que el Núñez ya empezó el mercado, con Kevin Lomónaco como otro de los apellidos que empezó a sonar.

El buen presente de Jara llamó la atención de Gallardo, quien suele tener en cuenta futbolistas con experiencia a la hora de buscar refuerzos. Y vaya si le dieron resultados: en su momento se fijó en Nacho Scocco, en el uruguayo Iván Alonso y también con otro destacado delantero pirata como Matías Suárez.

image.png

Esta vez, sin embargo, no pudieron seducir al atacante nacido en Villa María, quien renovará su contrato que vence a fin de año para permanecer en Belgrano. "Si fue así, mi repre me comentó, pero en mi cabeza siempre estuvo quedarme, mi familia está feliz, yo estoy feliz acá y hay cosas que no se compran con placeres. Feliz por seguir en Belgrano", aseguró Jara en conferencia de prensa tras el empate 2-2 con Estudiantes, en el que volvió a convertir.

"Fue una semana especial para mi, estoy feliz acá y por eso elegí seguir en Belgrano. Los goles son algo colectivo. Si me dan a elegir prefería ganar antes que tener tantos goles, pero si no fuera por el equipo no podría lograr los goles que tengo", agregó el goleador de la Liga Profesional.

El gran presente de Franco Jara en Belgrano

image.png

El experimentado delantero tiene una importante trayectoria jugando en el fútbol argentino, como también en Europa. Debutó en Arsenal de Sarandí hace casi 20 años, y luego pasó por el Benfica, el Granada, San Lorenzo, Estudiantes, Olympiacos, Pachuca, Dallas y finalmente desde el 2023 se encuentra jugando en el Pirata.

Actualmente en la presente edición de la Liga Profesional de Fútbol es el máximo anotador, con 13 tantos en 20 encuentros disputados. Algo que de todas formas no sirvió tanto para su equipo que se encuentra en la 14° posición con 35 puntos.