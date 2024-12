Por qué es bueno para Colapinto seguir en Williams: la palabra de un ingeniero

En las ultimas semanas se habló mucho de escuderías, pilotos, cambios en los asientos y más, debido al incierto futuro de Franco Colapinto en F1 , pero no muchos saben, exactamente, como son los equipos por dentro. Por eso, el periodista Diego Urruty, conversó con Sergio Rinland en su programa Automundo .

Rinland es un ingeniero del rubro automotriz que supo formar parte de la categoría más importante por más de diez años. Ante el furor propiciado por un argentino en F1 y la ilusión de continuar viéndolo allí, debe escucharse con atención a los que saben. En este caso, Rinland, ingeniero ex equipo Williams.

El ingeniero analizó las escuderías y brindó su visión ante el incierto futuro de Franco en la fórmula "cuando se hablaba mucho de que Colapinto iría a RedBull, dije, yo no iría a Red Bull, me quedaría donde estoy. Williams es un equipo que está en subida y Red Bull es el equipo que va a venir en bajada. Esa es mi predicción por todos los movimientos y la complejidad que hace a un equipo de Fórmula 1, el año que viene no le va a ser tan fácil".