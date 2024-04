Por qué horrible frase en TV el Mono Burgos perdió su trabajo en España

El exfutbolista Germán el Mono Burgos emitió disculpas por sus comentarios durante la previa del encuentro entre el PSG y el Barcelona, transmitido por la cadena Movistar Plus+, donde expresó: "ojalá hubiese tenido yo la habilidad de este chico", refiriéndose a Lamine Yamal. Sus palabras, "ojo que si no le va bien termina en un semáforo", generaron una ola de indignación y repudio en España, especialmente en Cataluña, defendiendo al joven talento del club culé.

Burgos aclaró que su intención "no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario", y explicó que su comentario fue en tono humorístico y de elogio hacia la calidad del jugador, no hacia su origen étnico o clase social. Además, expresó su admiración por la cantera del Barcelona y su compromiso con la promoción de jóvenes talentos en el fútbol.

"Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, ni a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social", comunicó después.

"Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario”, agregó el Mono Burgos.

La decisión de Movistar Plus+

Por otro lado, Movistar Plus+ tomó medidas inmediatas tras los comentarios de Burgos, anunciando la finalización de su colaboración "en cumplimiento del código interno de conducta", y apercibiendo a los conductores del programa. La empresa emitió un comunicado público pidiendo disculpas por los comentarios inadecuados y reafirmando su política de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación.

El episodio también afectó la relación de la cadena con los clubes de fútbol, ya que tanto el Barcelona como el PSG, junto con la UEFA, se negaron a conceder entrevistas a Movistar Plus+ después del partido. El periodista Ricardo Sierra transmitió el mensaje en antena, explicando la decisión de los clubes debido al comentario realizado durante la previa del encuentro.