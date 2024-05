Por qué Pipa Benedetto sigue sin entrenar en Boca

Darío Benedetto está viviendo días complicados en el club de La Ribera. La decisión del entrenador Diego Martínez de excluirlo de la lista de convocados para el partido contra Talleres ha intensificado los rumores sobre una posible salida del jugador. Este domingo, Benedetto no participó en el entrenamiento matutino en Ezeiza, lo que añade más incertidumbre sobre su futuro inmediato en el equipo.

La ausencia de Benedetto en los entrenamientos no tiene relación con problemas físicos, sino que es una decisión puramente futbolística, según declaró Martínez. "Que no esté convocado tiene que ver con cuestiones futbolísticas", expresó el DT, subrayando que no hay ninguna lesión que impida al delantero jugar o entrenarse. Sin embargo, es evidente que la situación va más allá de lo futbolístico.